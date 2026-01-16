횡성인재육성장학회, 2027학년도 대학입시설명회 19일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

횡성문화예술회관서 변화하는 입시 전략·로드맵 제시

(재)횡성인재육성장학회는 오는 19일 오후 7시 횡성문화예술회관에서 관내 중·고등학생과 학부모를 대상으로 '2027학년도 대학입시설명회'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 설명회는 '2027학년도 대입, 변화 속에서 길을 찾다'를 주제로 기획됐다. 고교학점제 전면 도입과 수능 난이도 변동 등 급변하는 교육 정책으로 혼란을 겪는 학생과 학부모들에게 신뢰도 높은 최신 정보를 제공하고 실질적인 대입 대비 방향을 제시하는 데 목적을 뒀다.

설명회는 총 2부로 진행된다. 1부에서는 대치동에서 다년간 입시 컨설턴트로 활동한 이윤표 고려대학교 교수가 강사로 나선다. 이 교수는 강남 대치동의 입시 현황을 분석하고, 횡성 지역 학생들의 사례를 바탕으로 지역 교육 환경에 최적화된 입시 전략 노하우를 공유할 계획이다.

2부에서는 김태영 횡성인재육성관 책임원장이 변화하는 입시 제도에 발맞춘 인재육성관의 체계적인 학습·진학 지원 시스템을 소개한다. 특히 학생 개개인의 특성을 고려한 맞춤형 진로·진학 로드맵 설계 사례를 상세히 안내할 예정이다.





남복현 교육체육과장은 "이번 설명회가 변화하는 입시 환경 속에서 고심하는 학생과 학부모들에게 명확한 길잡이가 되길 바란다"며 "수도권과의 교육 정보 격차를 해소하고 지역 학생들의 학업 경쟁력을 높일 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다"고 말했다.





