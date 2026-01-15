부산항만공사-부산대, 항만·물류 산학협력 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인재 양성·국제물류 공동연구 추진…북극항로 등 신사업 협력

부산항만공사(BPA)와 부산대학교가 항만·물류산업 경쟁력 강화를 위한 산·학 협력 네트워크 구축에 나섰다.

부산항만공사는 15일 BPA 본사에서 부산대학교와 '산·학 협력 네트워크 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 알렸다.

이 협약은 항만·물류산업 발전에 필요한 전문 인재 양성과 연구·기술 연계를 강화해 관련 산업을 육성하고, 양 기관의 상호 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 두 기관은 △산·학 협력 네트워크 구축 및 활성화 △연구활동과 기술·정보 교류에 대한 상호 협력 △국제물류 분야 공동연구 및 북극항로 등 신규사업 협력 등을 추진한다.

부산항만공사는 항만 운영과 개발 과정에서 축적한 현장 경험과 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 부산대학교는 해양·물류 분야를 중심으로 우수한 연구 역량과 교육 인프라를 갖추고 있다. 이번 협약을 계기로 항만·물류 현장의 실무 경험과 대학의 학문적 역량이 결합하면서, 산업 현장에 즉시 투입 가능한 인재 양성과 연구 성과 창출이 가속화될 것으로 기대된다.

송상근 부산항만공사 사장은 "개항 150주년을 맞은 부산항은 세계 2위 환적항만이자 지역 경제의 핵심축"이라며 "급변하는 국제 정세와 디지털 AI, 탈탄소 전환이라는 대전환기에 새로운 150년을 준비해야 하는 중요한 시점"이라고 말했다.





이어 "이번 협약이 지속적인 교류와 실질적인 성과로 이어져 양 기관의 공동 발전은 물론, 부산 지역과 국가 항만·물류산업의 경쟁력을 높이는 의미 있는 출발점이 되길 기대한다"고 덧붙였다.

부산항만공사 송상근 사장(좌)과 부산대학교 최재원 총장.

