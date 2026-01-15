하이원리조트, '연간 방문객 700만명 돌파…글로벌 리조트 도약

하이원리조트, 고객 감사 프로모션 실시

백두대간 활용 차별화된 웰니스 콘텐츠 강화

식음·레저 할인 등 '고객과의 감사의 여정' 프로모션 마련

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 운영하는 하이원리조트가 지난해 역대 최다인 700만명의 방문객을 기록하며, 고객들의 성원에 보답하기 위한 고객 감사 프로모션을 실시한다고 15일 밝혔다.

하이원리조트 여름성수기 공연. 강원랜드 제공

강원랜드는 작년 웰니스센터를 리뉴얼 오픈하고, 백두대간 산림자원을 활용해 차별화된 웰니스 콘텐츠를 강화하며 글로벌 웰포테인먼트(Wellness+Sports+Entertainment) 리조트로서의 입지를 굳혔다.

이러한 노력에 힘입어 지난해 하이원리조트 방문객 수는 역대 최다인 700만명을 돌파했으며, 이를 기념하고 고객 성원에 보답하고자 '고객과의 감사의 여정 '프로모션을 마련했다.

하이원리조트, 네이처힐링존 따뜻한 차와 함께 즐기는 한방 족욕 프로그램. 강원랜드 제공

먼저, 강원랜드는 2월 한 달간 하이원 모바일 앱 회원을 대상으로 하이원리조트 내 주요 시설에서 현금처럼 사용 가능한 리워즈 포인트 적립률을 기존 3%에서 6%로 2배 높여주는 '리워즈 더블적립 프로모션'을 진행한다.

미식과 레저를 즐기는 고객을 위한 맞춤형 혜택도 눈에 띈다. 신규 오픈한 일식당 린카와 인기 레스토랑인 라비스타의 2~3월 런치메뉴 특별 할인 쿠폰을 제공하며 3월 말까지 부모 동반 미취학 아동에게는 워터월드 무료입장 혜택을 제공한다.

또한, '700만 방문 감사 2박 특가' 패키지를 오는 19일부터 내달 28일까지 한정 판매한다. 해당 패키지는 호텔 2박 숙박권과 리프트권 2매, 식음업장 15% 할인 등 의 혜택이 적용되며, 일리윤 로션을 선물로 준비해 감사의 마음을 더할 예정이다.





하이원리조트, 불꽃놀이 전경. 강원랜드 제공

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 "700만 고객이 하이원을 찾아주신 것은 우리 리조트가 명실상부한 대한민국 휴양지로 자리매김했음을 증명하는 성과"라며 "앞으로도 차별화된 웰니스 콘텐츠를 지속적으로 확충해, 글로벌 복합리조트로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 전했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

