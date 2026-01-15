"VIP부터 가족까지"…토요타 '알파드 프리미엄' 8600만대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

핵심 편의 사양 유지하며 가격 경쟁력 강화

토요타코리아는 2026년 '알파드 하이브리드 프리미엄'을 출시하고 전국 공식 딜러 전시장에서 판매를 시작했다고 15일 밝혔다.

2026년형 알파드 하이브리드 프리미엄. 토요타코리아

알파드는 2002년 첫 출시 이후 하이브리드 시스템과 예방 안전 기술, 고급 편의사양을 추가해온 토요타 대표 프리미엄 미니밴이다. 국내에는 지난 2023년 9월 4세대 알파드가 들어왔다. 이번에 추가된 알파드 하이브리드는 VIP 고객은 물론 일상과 가족 중심의 라이프스타일까지 아우르는 보다 폭넓은 고객 선택지를 제공할 것으로 기대된다.

알파드 하이브리드 프리미엄은 2열 캡틴 시트, 나파 가죽 시트, 듀얼 파노라마 루프, JBL 프리미엄 오디오 등 핵심 편의사양은 유지하면서도 가격 경쟁력을 강화했다.

2열 암레스트에 배치된 시트 조작 버튼을 통해 시트 포지션과 파워 슬라이드 기능을 손쉽게 조절할 수 있으며, 좌·우 개별로 탑재된 스마트폰 형태의 터치 타입 컨트롤러를 통해 공조, 조명, 선셰이드, 오디오, 시트 기능을 제어할 수 있다. 전동 오토만, 공기압을 활용한 지압 기능, 리클라이닝 기능 등을 적용해 프리미엄 승차감을 더했다.

알파드 하이브리드 프리미엄의 가격은 8678만원(개별소비세 3.5% 기준)이다.





강대환 토요타코리아 부사장은 "일과 가족 사이에서 균형 잡힌 선택을 고민하는 고객들을 위해, 알파드가 지닌 프리미엄 이동 경험을 일상의 영역으로 확장한 모델"이라며 "가치 있는 일상을 책임지는 품격 있는 이동을 통해 더 많은 고객이 알파드만의 가치를 경험할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





