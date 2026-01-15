방신실, 아너 소사이어티 회원 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고향 평택시에 어려운 이웃 위한 1억원 기부

경기 아너 소사이어티 클럽 최연소 회원

"받은 사랑을 돌려드리고 싶었다"

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 장타자 방신실이 고향인 평택시의 어려운 이웃을 위해 1억원을 기부했다.

경기 사랑의열매는 15일 "방신실 선수가 1억원 이상 고액 기부자 모임인 '아너 소사이어티'의 경기 388번째 회원으로 가입했다"고 밝혔다. 가입 행사는 14일 오후 경기도 평택시청에서 열렸다. 정장선 평택시장, 방신실, 권인욱 경기 사랑의열매 회장 등이 참석했다.

방신실은 최나연(14호), 박현경(300호), 김수지(308호)에 이어 경기도 네 번째 프로골퍼 아너 소사이어티 회원이 됐다. 2004년생인 방신실은 이번 가입으로 경기 아너 소사이어티 클럽 최연소 회원이 됐다.





평택에서 태어나 성장한 그는 행복한 유년기를 보낸 고향에 대한 감사의 마음을 나눔으로 보답하고자 기부를 결심했다고 밝혔다. 방신실은 지난해 평택시 홍보대사로 위촉돼 시정홍보를 위한 다양한 활동을 펼쳤다. 그는 "지금까지 많은 분들의 응원과 사랑 덕분에 이 자리까지 올 수 있었다"며 "앞으로도 기부와 봉사를 통해 받은 사랑을 돌려드리고 싶다"고 말했다.





