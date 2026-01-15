본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한화 3남 김동선…홀로서기 시험대

김흥순기자

오지은기자

입력2026.01.15 11:24

수정2026.01.15 11:38

시계아이콘01분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한화 인적 분할 단행
한화비전 중심 한화머시너리앤서비스홀딩스 출범
김 부사장 주도 테크·라이프 부문 신설법인으로
호텔·리조트, 급식 등에 첨단기술 접목 가능성

김승연 한화그룹 회장의 3남 김동선 부사장이 홀로서기에 나섰다. 김 부사장이 진두지휘한 유통과 서비스, 기술 부문 사업이 그룹의 울타리를 벗어나 신설 지주회사 체제로 전환할 예정이다. 한화그룹 오너가의 3세 승계 작업 일환인 계열 분리가 본격화한 가운데 김 부사장은 독립 경영 시험대에 오르는 것이다.


한화 3남 김동선…홀로서기 시험대 김동선 부사장. 한화 제공
AD

15일 관련 업계에 따르면 한화는 전날 이사회를 열고 방위산업과 에너지를 중심으로 한 존속법인과 테크·라이프 사업을 아우르는 신설법인 '한화머시너리앤서비스홀딩스'를 설립하는 인적분할안을 결의했다. 새 지주회사인 한화머시너리앤서비스홀딩스는 한화비전, 한화모멘텀, 한화세미텍, 한화로보틱스 등 '테크 솔루션'과 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈 등 '라이프 솔루션' 부문을 거느린다.


이들 사업 모두 기존 지주사 체제에서 김 부사장이 미래비전총괄 등의 직함으로 이끌었던 계열사다. 특히 식음료(F&B) 분야를 중심으로 외식업에 로봇 등 첨단 기술을 접목한 푸드테크에 관심을 기울이고, 인수합병(M&A)을 추진하며 보폭을 넓히는 데 주력해왔다. 본업인 백화점이 업황 악화에 따른 실적 부진으로 고전하자 신규 먹거리를 발굴해 이를 만회하려는 시도였다.


대표적으로 2023년 미국 버거 브랜드 파이브가이즈를 들여와 1년여 만에 매출 465억원, 영업이익 34억원을 기록하며 흑자전환을 이뤄냈다. 파이브가이즈는 론칭 2년여 만인 지난달 사모펀드(PEF) 운용사인 에이치앤큐에쿼티파트너스(H&Q)와 지분 매각을 위한 양해각서(MOU)를 맺었다. 매각 추정가는 600억~700억원 수준으로 200억원 규모로 알려진 초기 투자액의 3배 이상이다.


2024년에는 미국 로봇 피자 브랜드 '스텔라피자'를 인수하고, 이듬해 프리미엄 아이스크림 브랜드 '벤슨'도 선보였다. 나아가 지난해 5월에는 8695억원을 투입해 한화호텔앤드리조트가 단체급식 2위 기업 아워홈 지분 58.62%를 취득하며 급식 시장에 다시 뛰어들었고, 도심형 고급 리조트 파라스파라, 신세계푸드 급식사업부 등을 추가로 사들이며 공격적인 행보에 나섰다. 최근에는 리조트 기업 휘닉스중앙 인수도 저울질하고 있다.


한화 3남 김동선…홀로서기 시험대

신설 지주에서는 테크 부문과 라이프 부문의 전략적 협업과 투자를 통해 F&B와 리테일 영역의 시너지를 도모한다는 구상이다. 한화에 따르면 한화머시너리앤서비스홀딩스가 내세우는 차세대 성장동력은 로봇이나 자율주행차, 드론 등 물리적 형태를 갖춘 하드웨어에 인공지능(AI)을 적용하는 '피지컬 AI' 솔루션이다. 일례로 백화점과 호텔·리조트, 급식 사업 등에 한화로보틱스의 협동 로봇을 적용해 F&B 서비스에서 업무 효율을 높이고, 물류 자동화에 활용하는 방안이 거론된다.


관건은 자금력이다. 재계 관계자는 "인적분할로 김 부사장의 책임과 권한은 커지고 그룹사 차원의 지원은 줄어들 것으로 보인다"며 "상대적으로 위상이 약했던 사업 부문에서 성과를 입증해야 할 것"이라고 짚었다. 당장 CCTV 등 시큐리티 사업과 산업용 장비 사업을 영위하는 한화비전이 새 지주사에서 캐시카우(현금창출원) 역할을 할 가능성이 크다. 이 회사의 지난해 3분기 기준 매출은 4227억원, 영업이익은 312억원으로 전년 동기 대비 각각 203%와 268.2% 증가하는 등 꾸준히 수익을 내고 있다.


더불어 김 부사장은 지난달 한화가(家) 삼형제가 소유한 계열사 한화에너지의 보유 지분 중 15%를 처분해 8250억원 규모의 현금을 확보했다. 파이브가이즈 매각 대금까지 더하면 1조5000억원가량의 실탄을 쥐는 셈이다. 자금은 향후 갤러리아백화점 서울 명품관 재건축과 새로운 성장동력 발굴을 통한 사업 포트폴리오 강화에 투입한다는 방침이다.


한화 관계자는 "테크와 라이프 부문을 아우르는 별도 법인 신설을 통한 사업 구조 재편으로 각 사의 전문성과 경영효율이 크게 강화될 것으로 기대한다"면서 "부문 내 계열사 협업으로 사업 포트폴리오와 경쟁력을 강화하는 동시에 부문 간 시너지를 극대화해 회사의 성장과 주주가치 제고를 실현해 나갈 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 한화 인적분할은 오는 6월 임시주주총회 등 관련 절차를 거쳐 7월 중 완료될 예정이다. 이를 통해 장남인 김동관 한화그룹 부회장 중심의 후계 구도에 힘이 실릴 것으로 보인다. 현재 ㈜한화 직접 지분은 김승연 회장 11.33%, 김동관 부회장 9.77%, 김동원 사장 5.37%, 김동선 부사장 5.37%로 구성돼 있다. 앞서 김 사장과 김 부사장이 그룹 지배구조 정점에 있는 한화에너지 지분 일부를 재무적투자자(FI)에 매각하면서 50%를 보유한 김 부회장이 최대 주주 지위를 공고히 했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기