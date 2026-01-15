英, 이란대사관 폐쇄…유럽 자국민에게 '철수령'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이탈리아·스페인, 자국민 철수 권고

프랑스 12일 대사관 인력 일부 철수

독일 항공사 이란 영공 우회

이란 반정부 시위와 관련해 정부의 강경 진압이 지속되자 영국이 이란 주재 대사관을 임시로 폐쇄했다. 유럽 국가들도 자국민의 안전을 우려해 이란에서 철수할 것을 권고하고 있다.

14일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 영국 정부는 이날 이란 테헤란 주재 영국대사관을 임시 폐쇄했다고 밝혔다. 이에 따라 영국 대사와 모든 직원은 철수했다. 대신 원격으로 대사관을 운영하기로 결정했다.

이탈리아와 스페인도 각각 이란에 체류 중인 자국민들에게 즉각 철수할 것을 촉구했다. 이탈리아 외무부는 "중동에 900명 이상의 이탈리아 군인이 주둔하고 있다"며 "군 인력 보호를 위한 조처가 시행되고 있다"고 밝혔다.

스페인 외무부는 이란에 여행 경보를 발령하고 "이란에 있는 스페인인들은 가능한 수단을 활용해 떠나기를 권고한다"고 밝혔다.

지난 12일 프랑스 대사관은 이란 테헤란에 주재한 자국 대사관에서 비필수 인력을 철수시켰다. 독일의 경우 자국 항공사들에 이란 영공 진입과 관련해 경고 지침을 내렸다.

독일 항공사 루프트한자는 "다음 주 월요일까지 이스라엘 텔아비브와 요르단 암만행 노선은 주간 항공편만 운행할 것"이라며 "이로 인해 일부 항공편이 취소될 수 있다"고 밝혔다.

한편, 미군 정부는 중동 최대 기지인 카타르의 알우데이드 공군기지에 일부 병력을 철수하라는 지시를 전달했다. 이를 두고 미국이 이란에 군사적으로 개입할 가능성이 커졌다는 관측이 나오기도 했다.





이후 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언으로 이란에 대한 군사작전 가능성이 작아졌다는 분석이 나왔다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 서명식에서 "우린 이란에서 살해가 중단됐다고 들었다"며 "처형 계획도, 한 건 또는 여러 건의 처형도 없다"고 말했다. 이에 대해 로이터통신은 "이번 위기에 대해 관망 기조를 취하고 있음을 시사한다"고 밝혔다





