부산교육청, 방과후·돌봄 전면 개편…학교·지역 연계 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초3에 방과후 ‘50만원 이용권’



늘봄 대신 통합 돌봄체계 전환

부산시교육청이 올해부터 부산지역 초등학교 3학년 전 학생에게 연간 50만원 이내의 '방과후 프로그램 이용권'을 지원한다. 방과후 교육 수요가 상대적으로 높은 학년을 정조준해 선택형 방과후 수강 기회를 보장하겠다는 취지다.

부산교육청은 이 같은 내용을 골자로 한 '초등 방과후·돌봄' 정책을 본격 추진한다고 15일 전했다. 기존 '늘봄학교' 명칭은 국정과제 및 교육부 정책 용어 변경에 맞춰 '초등 방과후·돌봄'으로 전환하고, 학교와 지역기관이 함께 프로그램과 돌봄을 통합 운영하는 체계를 구축한다.

이번 정책의 핵심은 초등 3학년 전원 지원이다. 부산교육청은 교육부 예산으로 전체 초3 학생의 약 60%를 우선 지원하는 데 더해, 교육발전특구 예산을 추가 투입해 부산지역 초등 3학년 100%가 방과후 이용권 혜택을 받을 수 있도록 준비를 마쳤다고 설명했다. 학생들은 해당 이용권을 활용해 유상 방과후 프로그램 중 원하는 강좌를 선택해 수강할 수 있다.

방과후·돌봄 운영 범위도 확대된다. 부산교육청은 올해 부산지역 모든 초등학교에서 방과후·돌봄을 운영하고, 각 학교에 돌봄교실 1실 이상을 확보해 오후 8시까지 운영한다. 아침·오후·저녁·틈새돌봄 등 수요 맞춤형 돌봄 서비스도 제공한다.

초등 1~2학년에게는 주 10시간 무상 방과후 프로그램을 제공하고, 초등 1~6학년을 대상으로 유상 방과후 프로그램을 병행 운영한다. AI를 활용한 방과후 프로그램 개설도 확대할 방침이다.

생활권 중심 돌봄 인프라도 강화한다. 아파트 커뮤니티센터와 학교 인근 복지관 등에서 운영하는 '우리동네자람터'는 지난해 10곳에서 올해 16곳으로 늘린다. 대학과 지역기관의 전문 인력·시설을 연계한 통합 방과후학교 운영과 함께, 지역 돌봄기관과 협력한 학교 밖 돌봄도 확대한다.

학교 내 수요를 흡수하기 위한 거점형 늘봄전용학교도 계속 운영한다. 명지·정관 늘봄전용학교와 함께 소규모학교와 교육균형발전지역을 위한 윤산늘봄전용학교를 운영해 지역 간 돌봄 격차 완화에 나선다.

교사 행정 부담 완화에도 방점을 찍었다. 늘봄실무사와 돌봄전담사 배치를 확대해 교사의 방과후·돌봄 행정업무 배제 원칙을 유지하고, 상반기 중 (가칭)초등 방과후·돌봄 통합플랫폼을 구축해 학교 현장 업무를 줄일 계획이다.





AD

김석준 부산교육감은 "초등 방과후·돌봄은 방과 후에도 학생의 안전과 배움을 책임지는 중요한 기반"이라며 "학교와 지역이 함께 수요에 맞는 방과후 프로그램과 촘촘한 돌봄 체계를 마련해 나가겠다"고 말했다. 이어 "학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 정책을 안정적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.

부산시교육청.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>