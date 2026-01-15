유한킴벌리, 멘톨 캡슐 함유된 '크리넥스 숨편한 티슈' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리미엄 원단에 천연 유래 멘톨 성분 함유

유한킴벌리가 겨울철과 환절기를 고려한 '크리넥스 숨편한 티슈'를 출시했다고 15일 밝혔다.

유한킴벌리 '크리넥스 숨편한 티슈' 제품 이미지. 유한킴벌리

AD

크리넥스 숨편한 티슈는 겨울철이나 환절기에 건조한 공기로 인해 자주 코를 풀거나 닦을 때도 자극이 최소화하도록 보습 로션이 함유된 프리미엄 원단과 천연 유래 멘톨 성분을 더해 개발됐다.

눈에 보이지 않는 미세한 마이크로 캡슐에 멘톨이 담겨 있어 티슈를 비비거나 문지르면 캡슐이 터지면서 상쾌함을 오래 경험할 수 있다. 식품첨가물공전에 등재된 천연 유래 원료로 만들어진 캡슐로, 미세플라스틱 프리 검증, 피부 자극 테스트, 안자극 대체 테스트 등을 통과했다.

도톰한 천연펄프 3겹 원단으로 물기나 오염물에 쉽게 찢어지지 않는 점도 특징이다. 코를 자주 풀어도 쉽게 헐지 않고 손에 묻을 걱정 없이 깔끔하게 사용할 수 있다.

신제품이 생산되는 유한킴벌리 김천공장은 목재를 제조·가공 및 유통하는 기업과 사업장에 수여하는 산림관리협의회 FSC® CoC 인증(FSC®-C207933)을 획득했다. 이에 김천공장에서 생산되는 크리넥스 미용 티슈 전 제품은 인증 산림에서의 원료부터 최종 가공까지 공정에 대한 지속가능성을 공식적으로 인증받았다.





AD

크리넥스 담당자는 "앞서 선보인 코편한 티슈의 성공적 출시 경험을 바탕으로 계절적으로 특화된 제품군을 확장해 선보이게 됐다"며 "앞으로도 숨은 니즈를 고려한 혁신 제품으로 차별화된 고객 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>