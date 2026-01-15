본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

교원, 해커 협박 받았다면서 요구 금액은 0원?

박유진기자

입력2026.01.15 10:31

수정2026.01.15 10:35

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

신고시점은 협상 전이라 금액 특정 안 돼
"데이터 가져갔다면 십중팔구 개인정보"…전문가 경고
시스템 복구 이후에도 협박 리스크 있어

교원, 해커 협박 받았다면서 요구 금액은 0원?
AD

교원그룹이 정부에 제출한 해킹 신고서에 "해커의 협박이 있었다"고 명시됐지만, 해커가 요구한 금액란에는 '0'이라고 기재돼있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 교원그룹이 갖춘 백업 서버로 서비스는 복구됐고, 금전 피해는 아직 없지만 해커가 개인정보를 탈취했을 가능성이 높다고 보안업계는 보고 있다. 해커가 시스템을 암호화하는 동시에 내부 데이터를 빼내 협박에 활용하는 방식으로, 이른바 '이중갈취(Double Extortion)' 수법일 가능성도 거론된다.


15일 보안당국과 업계에 따르면 이는 해킹 공격에서 드물지 않은 초기 협박 방식이다. 해커가 침입 직후 바로 금액을 제시하는 경우도 있지만, 상당수 공격에서는 먼저 "연락하라"는 메시지만 남기고 협상 채널로 피해 기업과의 협상을 유도한다. 다크웹 기반 채팅이나 특정 이메일 주소 등이 협상 창구로 활용된다. 기업 입장에서는 신고 시점에는 금전적 이야기가 오가기 전이기 때문에, 요구 금액을 특정할 수 없어 신고서에는 협박 금액을 '0'으로 기재할 수밖에 없다.


교원그룹 사고 신고서에도 협박 사실은 명시돼 있으나, '해커 요구금액'과 '예상 피해금액'은 모두 '0(원화)'이라고 적혀 있다. 이는 해커가 금전을 요구하지 않았기 때문이라기보다는, 아직 금액이 제시되지 않았거나 협상 국면으로 넘어가지 않았기 때문으로 풀이된다.


교원그룹은 데이터 유출 정황을 한국인터넷진흥원(KISA)과 개인정보보호위원회에 신고했지만, 그 데이터에 개인정보가 포함됐는지는 여전히 '확인 중'이라는 입장이다. 다만 보안 업계에서는 해커가 침투 이후 서버를 훑으며 개인정보가 저장된 시스템과 그렇지 않은 시스템을 식별할 수 있다고 본다. 데이터가 외부로 반출된 정황이 확인됐다면, 해커가 의미 없는 정보가 아니라 개인정보가 포함된 데이터를 선별해 가져갔을 거라는 설명이다. 교원그룹은 교육 사업과 함께 여행, 라이프 서비스 등을 운영해 고객·학생·학부모 개인정보를 다량 보유하고 있다.


해커가 여러 데이터 중에서도 개인정보를 노리는 이유는 단순하다. 기업이 가장 두려워하는 건 시스템 마비 자체보다도 개인정보 유출로 인한 과징금과 신뢰도 하락이기 때문이다. 특히 교원그룹처럼 교육 사업과 함께 여행, 라이프 서비스 등을 운영하는 기업은 고객·학생·학부모 정보를 다량 보유하고 있다. 이 같은 정보가 외부로 유출될 경우 법적 책임은 물론, 기업 이미지에 미치는 타격도 크다. 개인정보가 포함된 데이터를 쥐고 협박하는 건 단순히 시스템을 암호화해 운영을 멈추게 하는 것보다 훨씬 강력한 압박 수단이 된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이형택 한국랜섬웨어 침해대응센터장은 "해커는 2차 공격을 이어가거나, 협상이 여의치 않을 경우 탈취한 데이터를 다크웹에 공개하는 등 여러 선택지를 동시에 쥐고 있다"며 "백업을 통해 서비스가 복구됐더라도, 해커가 데이터를 보유하고 있는 한 기업은 언제든 협박에 노출될 수 있다"고 말했다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기