대전시, 만성 정체 '침신대네거리'일원·'상서하이패스IC'진입로 개선

총사업비 6억원 투입, 도로 확장·차로 신설



올해 안에 마무리 계획

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 만성적인 정체가 발생하는 유성구 침신대네거리 일원과 대덕구 신탄진 상서하이패스IC 진입로에 대해 '상습정체구간 개선사업'을 본격 추진한다.

시는 시민들의 교통 불편을 해소하고 도심 내 원활한 차량 흐름을 확보하기 위해 총 6억 원의 시 예산이 투입되며, 올해 안에 마무리할 계획이다.

먼저 시는 간선급행버스체계(BRT) 노선이 통과하며 교통량이 집중되는 유성구 침신대네거리 일원의 병목현상을 해결하기 위해 4억 5000만 원을 투입해 ▲지족역 앞(L=100m) ▲하기동 롯데마트 노은점 앞(L=170m) ▲죽동 유성구 장애인 종합복지관 앞(L=120m) 등 총 3곳의 도로 확장 사업을 추진할 예정이다.

해당 구간의 구조개선 및 도로 확장사업으로, 간선급행버스체계(BRT) 구간의 주간선도로 기능을 회복하고 인근 주거 단지로의 진출입 등 차량 흐름이 획기적으로 개선될 것으로 기대된다.

또한 이번 사업으로 대덕구 상서동 산 47-46번지 일원에는 신탄진 상서하이패스IC 방면으로 진입하기 위한 좌회전 차로(L=150m)가 신설된다.

좌회전 진입차로 신설로 그동안 하이패스IC 진입을 위한 대기 차량으로 인해 발생했던 주변 정체를 해소하고, 고속도로로의 신속하고 안전한 진입을 가능하게 하여 물류 수송 및 시민 이동 편의를 높일 전망이다.





남시덕 대전시 교통국장은 "이번 개선사업은 간선급행버스체계(BRT) 개통으로 인한 차량정체 및 시민 불편을 해소하기 위한 맞춤형 처방"이라며 "상습정체 구간개선사업은 소규모 도로 확장으로 도심 차량 흐름 개선에 있어 큰 효과를 낼 수 있는 만큼, 신속히 사업을 완료해 시민들이 체감할 수 있는 쾌적한 도로 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

