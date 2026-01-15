KB캐피탈 "현대 스타리아, 2025년식 중고차 판매 1위"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대 스타리아, RV·대형 세단 중심 판매

KB캐피탈은 자사 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'의 2025년식 중고차 판매량 데이터를 분석한 결과 현대 스타리아가 1위를 차지했다고 15일 밝혔다.

AD

2~5위는 기아 카니발, 제네시스 G80, 현대 그랜저, 제네시스 GV70 순이었다.

현대 스타리아는 대형 다목적차량(MPV) 모델로 패밀리카·업무용 등 다양한 활용도가 강점이다. 2025년식 스타리아는 운전자 보조 기능과 실내 디지털 구성이 업그레이드 되며 안전성과 편의성이 개선됐다. 연령별 조회수 비중은 50대가 22.5%로 비교적 컸다.

기아 카니발은 국내 대표 미니밴으로 40대 연령 수요를 확보하며 2위를 기록했다. 2025년식 카니발은 실내 편의 사양과 주행 보조 기능이 보강됐다. 40대 조회수 비중이 41.8%로 가장 높게 나타났다.

제네시스 G80은 국내 프리미엄 대형 세단으로 고급스러운 디자인과 정숙한 승차감을 갖췄다. 2025년식 G80은 대형 디스플레이 중심 실내 구성과 최신 인포테인먼트시스템이 적용됐다. 40~50대 비중은 59.3%에 달했다.

현대 그랜저는 대표적인플래그십 준대형 세단으로 안정적인 수요를 유지하며 4위를 기록했다. 연령별 조회수는 40대 비중이 36%로 가장 높았으며, 30대가 22.7%로 뒤를 이었다.

5위 제네시스 GV70은 주행 안정성과 승차감을 보유한 프리미엄 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)으로 30대 조회수 비중이 34%로 비교적 컸다.





AD

KB캐피탈 관계자는 "2025년식 중고차는 가장 최근 연식으로서 패밀리카로 주로 이용되는 RV차량과 프리미엄 대형 세단 관심도가 높았다"며 "차량의 주요 정보와 특징을 한 줄로 확인할 수 있는 KB스타픽 서비스를 이용하면 보다 쉽고 빠르게 차량을 비교·선택할 수 있다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>