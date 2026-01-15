현대카드, 연간명세서 2025 오픈…AI가 초개인화 리포트 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'AI가 들려주는 2025년 소비 이야기'

현대카드는 회원 연간 신용카드 결제 데이터를 분석해 개인별 소비 통찰을 제공하는 '연간명세서 2025'를 선보인다고 15일 밝혔다. 명세서에 인공지능(AI) 에이전트 시스템을 적용해 초개인화 소비 통찰 리포트로 고도화했다는 설명이다.

연간명세서는 현대카드가 2021년 카드사 최초로 도입한 서비스로 월별 명세서만으로는 파악하기 어려운 소비 패턴과 라이프스타일을 데이터 기반으로 분석해 직관적으로 보여주는 게 특징이다. 누적 이용자는 800만명이다.

현대카드는 자체 개발한 AI 에이전트 시스템을 명세서에 적용했다. AI 에이전트는 대규모 언어모델(LLM)을 기반으로 사전 설계된 업무 흐름에 따라 프로젝트를 독립적으로 수행하는 생성형 AI다. 이번 명세서 제작 과정에선 회원 1260만명의 결제 데이터 분석, 회원별 개인화 메시지 생성, 결과 검수까지 전 과정에 AI 에이전트를 사용했다.

명세서에선 미처 몰랐던 자신의 소비 통찰을 확인할 수 있다. 특히 AI가 회원의 결제 데이터 분석 결과를 스토리텔링하고 이를 초개인화 콘텐츠로 제공해 직관적으로 자신만의 고유한 소비 라이프를 살펴볼 수 있다.

예를 들어 '소비 루틴'에서는 "바쁜 아침 택시 이용 후 카페에서 하루를 시작했어요. 48번 반복된 이 루틴은 무심히 지나쳤지만, 사실은 포근하고 든든한 하루의 출발점이었죠" 같이 특정 일상에 담긴 의미를 풀어낸다.

소비 성향 분석에선 현대카드의 데이터 사이언스 분석 기술을 활용해 회원별 소비 성향을 유형으로 정리한 'AI 페르소나'를 기반으로 개인의 소비 특징을 맞춤형 스토리로 전달한다.

예컨대 '요리 선호' 유형의 경우 한 해 동아 마트에서의 소비가 많은 회원이라면 "신선한 재료로 직접 요리에 도전하고, 정성스럽게 식사를 준비하는 소비가 이어졌어요. 새로운 레시피로 일상과 연결되는 따뜻한 이야기를 기대할게요"란 스토리를 볼 수 있다.

이와 함께 내 소비 데이터를 같은 연령대나 연간 결제 규모가 비슷한 현대카드 회원들과 비교해 자신의 소비 습관을 보다 객관적으로 살펴볼 수 있다. 마이데이터 이용에 동의한 회원의 경우 현대카드 이용 내역뿐 아니라 다른 카드사의 결제 기록과 신용점수 변화도 함께 확인할 수 있다.

상업자표시신용카드(PLCC) 보유 회원이 다른 회원들과의 연 평균 적립 포인트를 비교할 수 있는 포인트 종류는 기존 7종에서 14종으로 늘어났다.

기존 아멕스·코스트코·네이버페이 포인트 등에 올해는 올리브영 현대카드 리워드, 무신사 적립금, 쏘카 크레딧, 넥슨 현대카드 포인트, NOL 포인트, 레드멤버스 포인트, 미래에셋 스탁마일리지 등 7종이 추가됐다.

현대카드 관계자는 "명세서는 단순한 데이터 나열을 넘어 회원 개개인에게 의미 있는 스토리를 전달하는 서비스로 진화했다"며 "앞으로도 데이터 사이언스 역량을 바탕으로 회원에게 더 가치 있는 통찰을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.





한편 현대카드는 다음 달 22일까지 명세서 이용 회원을 대상으로 퀴즈 이벤트를 진행한다. 현대카드 애플리케이션 이벤트 페이지에서 참여한 회원 중 정답자를 추첨해 2025명에게 커피 쿠폰을 제공할 예정이다.





