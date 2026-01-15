한화 김동관, 다보스서 '전기 추진 선박' 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다보스포럼 기고 통해 '전기' 로드맵 제시

"무탄소 해양 생태계 향해…동력 체계 바꾸자"

"안정적 ESS 확보하고 배터리 인프라 마련해야"

김동관 한화그룹 부회장이 세계 해운 산업의 탈(脫) 탄소 전환을 위한 '전기 추진 선박 중심 해양 생태계' 구축을 제안했다. 선박 단위의 친환경 기술을 넘어, 항만과 에너지원까지 아우르는 전기 기반 해양 밸류체인 전환이 필요하다고 강조했다.

김 부회장은 오는 19일(현지시간) 스위스 다보스에서 개막하는 제56회 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연차총회를 앞두고, 포럼 공식 웹사이트 기고문을 통해 이 같은 구상을 15일 밝혔다. 지난해 다보스포럼에서 '무탄소 추진 가스 운반선'을 글로벌 업계 최초로 제안한 데 이어 이번에는 보다 포괄적인 '무탄소 해양 생태계' 로드맵을 제시했다.

김동관 한화그룹 부회장이 2024년 다보스포럼 연차총회 세션 '세계 최초 탈화석연료 선박'에서 해양 탈(脫) 탄소 비전을 발표하고 있다. 한화

김 부회장은 기고문에서 "200년 넘게 화석연료에 의존해 온 해운 산업이 이제 본격적인 동력체계 전환의 문턱에 서 있다"고 했다. 국제해사기구(IMO)의 2050년 넷제로 목표와 유럽연합(EU)의 탄소 배출 규제 강화로 해운사들은 2027년 이후 탄소 배출량 전량에 대해 배출권을 확보해야 하는 상황에 놓였다는 설명이다.

김 부회장은 단기적으로는 선박 탄소 포집과 같은 과도기적 해법이 불가피하다고 보면서도 "근본적으로는 선박 동력체계 자체를 바꿔야 한다"고 했다. 전기 추진 선박 확산을 위해서는 안정적인 에너지저장장치(ESS) 확보와 함께, 접근성 높은 배터리 충전·교체 인프라가 필수적이라고 분석했다. 항만에는 청정에너지를 기반으로 한 전력 공급 시스템이 구축돼야 한다고도 덧붙였다.

그는 "해운 탈 탄소는 단일 기술이나 단일 정책으로 달성할 수 없다"며 "조선소, 항만 운영자, 에너지 공급자, 정책 입안자를 아우르는 밸류체인 전반의 협력이 중요하다"고 언급했다.

한화오션이 개발한 암모니아 가스터빈 추진 액화천연가스(LNG) 운반선 조감도. 한화오션

한화그룹에서 개발하고 있는 기술적 대응도 소개했다. 김 부회장은 "한화오션은 암모니아 가스터빈과 같은 혁신 기술을 적용한 무탄소 선박을 개발 중"이라며 "첨단 ESS와 청정에너지 솔루션을 해양 인프라 전반에 적용해, 선박과 항만이 생태계 전체와 함께 진화할 수 있는 기반을 마련하고 있다"고 설명했다.

유럽 항만과의 협력도 언급했다. 김 부회장은 "유럽 항만 당국과 함께 청정에너지를 활용한 ESS와 선박 충전 설비를 제공하는 시범 사업을 논의하고 있다"며 글로벌 해양 청정에너지 시스템의 '새 표준'을 만들어가겠다는 구상을 밝혔다.





김 부회장은 2010년 다보스포럼에 처음 참석한 이후, 지속가능한 미래를 주제로 한 활동을 이어오고 있다. 2013년에는 포럼의 영글로벌리더(YGL)로 선정됐고, 2015년 '경제 엔진 재점화', 2016년 '저탄소 경제' 세션 등에 패널로 참여했다. 지난해에는 연차총회 연사로 나서 '무탄소 추진 가스 운반선'을 제안하며 해운 탈 탄소 논의를 주도했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

