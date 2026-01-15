[오늘의신상]이디야커피, 리락쿠마와 협업…딸기 시즌 음료·굿즈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'리락쿠마 생딸기 초코 파르페' 등 선봬

이디야커피가 인기 캐릭터 IP '리락쿠마'와 협업해 겨울 딸기 시즌을 겨냥한 신메뉴 2종과 굿즈를 선보이고, 이디야멤버스 앱을 통한 참여형 이벤트로 고객 혜택을 확대한다고 15일 밝혔다.

리락쿠마는 '긴장완화·휴식'을 뜻하는 영어 '릴랙스(relax)'와 일본어 '쿠마(くま·곰)'를 합친 이름으로 세계적인 인기를 얻고 있으며, 특유의 힐링 감성과 따뜻한 분위기로 사랑받고 있다.

시즌 음료는 '리락쿠마 생딸기 초코 파르페'와 '코리락쿠마 생딸기 밀크 파르페' 2종이다. 리락쿠마 생딸기 초코 파르페는 진한 초코 스무디에 신선한 생딸기와 딸기 베이스를 더하고, 아몬드 시리얼과 쿠키 분태로 바삭한 식감을 살린 디저트형 메뉴다. 코리락쿠마 생딸기 밀크 파르페는 달콤한 딸기 스무디에 생딸기와 딸기 베이스를 더한 뒤, 아몬드 시리얼과 바닐라 아이스크림을 함께 담아 부드러움을 강조했다.

협업 굿즈도 함께 선보인다. 랜덤 피규어 마그넷(6종)을 비롯해 인형 파우치 키링(2종), 담요, 리유저블 백 등 총 4개 품목으로 마련됐다. 랜덤 피규어 마그넷은 제조 음료를 포함해 5000원 이상 구매 시 4000원에 구매할 수 있다. 인형 파우치 키링과 담요는 제조 음료 포함 8000원 이상 구매 시 각각 7900원, 8900원에 구매할 수 있다. 리유저블 백은 단품으로 3500원에 판매한다.

이디야멤버스 앱을 통한 이벤트도 진행한다. 2026년 1월15일부터 31일까지 17일간 '신년 부적뽑기' 이벤트를 운영하며, 협업 음료 무료 교환권과 300원부터 2000원까지의 음료 할인권을 제공한다. 이와 함께 협업 음료 구매 적립 후 응모한 고객을 대상으로 추첨을 진행해 호텔 숙박권과 협업 음료 교환권, 1000원 할인권 등을 경품으로 제공할 예정이다.





이디야커피 관계자는 "겨울 딸기 시즌에 맞춰 리락쿠마의 캐릭터 감성과 생딸기 메뉴의 매력을 함께 담았다"며 "콜라보 음료와 굿즈, 이디야멤버스 앱 이벤트를 통해 매장에서 즐길 거리와 혜택을 동시에 제공하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

