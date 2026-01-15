시흥시, 주민참여예산사업 제안 공모…4월 30일 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'일반제안사업'·'자치계획형사업' 대상

선정 사업은 내년 시 예산안에 반영

경기도 시흥시는 오는 4월 30일까지 주민들이 직접 사업을 제안하는 '시흥시 주민참여예산사업 제안 공모를 실시한다.

AD

주민참여예산제는 제안·심사·선정 등 예산 수립 전 과정에 주민이 참여하는 제도로, 지난 2013년부터 매년 시행하고 있다.

주민참여예산제는 시 전체의 공익과 지역문제 해결을 목표로 시민 다수에게 수혜가 돌아가는 '일반제안 사업', 주민화합·공동체 조성 등 지역(마을) 공동체 활성화를 위해 주민자치회가 직접 계획하고 실행할 수 있는 '자치계획형 사업'으로 나뉘어 운영된다.

제안 대상은 복지, 환경, 공공질서 및 안전, 교통, 교육, 청소년 등 시민의 일상생활과 밀접한 분야로, 시흥시민이면 누구나 참여할 수 있다. 다만 법령이나 예산 기준에 위반되는 사업, 선거법 위반 사항 소지가 있는 사업, 완성에 수년이 소요되는 사업, 국·도비 연계 사업, 특정인 또는 단체에 지원하는 사업, 사유지를 대상으로 하는 사업, 경찰·소방·교육청 등 타 기관 소관 사무 등은 신청 대상에서 제외된다.

희망자는 '시흥시 주민참여예산' 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 전자우편이나 우편, 시청 및 동 행정복지센터 방문 신청도 가능하다.

시는 접수한 제안을 대상으로 주민참여예산위원회와 동별 주민자치회 심사, 현장 확인, 주민투표 등을 거쳐 오는 10월 대상 사업을 선정할 예정이다. 선정된 사업은 내년도 예산에 편성된다.





AD

임병택 시흥시장은 "시흥의 주인인 60만 시민의 뜻이 예산에 잘 반영돼 정책으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>