사천시, 산불 대응센터 개관 … 재난 대응 강화

산불 진화 초동대응 골든타임 확보





경남 사천시는 대형 산불에 선제적으로 대응하기 위한 전담 시설인 산불 대응 센터를 개관하고 본격적인 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다

시는 산불 발생 시 신속하고 체계적인 초동대응을 강화하고, 산불진화대원의 근무환경 개선을 위해 '사천시 산불 대응센터 개소식'을 개최했다.

이날 개소식에는 박동식 시장을 비롯해 사천시의회 부의장, 도·시의원, 사천소방서장, 사천시산림조합장, 의용소방대 연합회장, 산불 전문예방진화대원 등 약 80여명이 참석해 신축 산불 대응센터의 개소를 축하했다.

사천시 산불대응센터 내부 사진.

이번에 준공된 산불 대응센터는 총사업비 5억5000만원을 투입해 시청사 뒤편에 전체면적 135.42㎡의 일반 철골 1동 구조로 지어졌으며, 산불 대응의 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

산불 대응센터는 ▲휴게공간 및 회의실 ▲개인 진화 장비 보관 ▲샤워실 ▲탈의실 등 산불 대응에 필요한 기능을 집약적으로 배치, 산불 발생 시 신속한 상황 전파와 효율적인 진화 인력·장비 운용이 가능하다.

특히, 그동안 열악한 여건에서 근무해 온 산불 전문예방진화대원들을 위해 쾌적한 휴식공간과 근무 편의시설을 마련함으로써 현장 대응 인력의 사기 진작과 안전 확보에도 크게 기여할 것으로 보인다.

박동식 시장은 "최근 기후변화로 대형·동시다발적 산불 발생 위험이 커지고 있는 상황에서, 산불 대응센터 신축은 산불 대응체계를 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점"이라며, "앞으로도 산불 예방과 초동 대응 역량 강화를 위해 인프라 확충과 인력 지원에 지속해서 힘쓰겠다"고 말했다.





이어서 "이번 산불 대응센터는 사천시의 산불 대응 역량을 강화하는 계기로 시민의 소중한 생명과 재산을 지키고 산불피해를 최소화해 산림보호에 이바지하는 초석이 될 것"이라며 "산불진화대원의 안전관리도 소홀함이 없이 해달라"고 당부했다.





