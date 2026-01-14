한·일 재계와 학계, 부산서 머리 맞댄다… 한경협-일본경단연-동서대, 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'지역 발전과 한·일 민생 파트너십의 새로운 시대' 주제 공동 세미나



한국경제인협회는 일본경제단체연합회 종합정책연구소, 부산 동서대학교와 공동으로 오는 16일 오후 1시, 부산 동서대 센텀캠퍼스 컨벤션홀(지하 1층)에서 '지역 발전과 한·일 민생 파트너십의 새로운 미래' 세미나를 개최한다.

저출산·고령화와 지방소멸 등 공통의 구조적 위기 대응을 위한 한일 양국 간 협력의 필요성이 커지고 있다. 이번 세미나는 지자체와 기업의 역할을 중심으로 한·일 지역협력의 실질적인 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

세미나에서는 김세현 부산연구원 인구전략연구센터장과 후지나미 타쿠미 일본종합연구소(JRI) 수석연구원이 '인구 위기 시대 한·일의 지역혁신 전략'을 주제로 발표한다.

이어서 한국 측에서는 김재권 롯데지주 지역협력팀장 겸 상무, 이민걸 파나시아 대표이사가, 일본 측에서는 후지사키 료이치 ANA종합연구소 지역연계부장 겸 이사, 사사이 유코 피아종합연구소 소장이 유통, 관광, 제조, 엔터테인먼트 등 분야별 지역 활성화 사례를 소개하며 한·일 기업 간 협력 방안을 공유할 예정이다.

종합토론에서는 장제국 동서대 총장과 후카가와 유키코 와세다대 교수가 공동 좌장을 맡고, 김현석 부산대 경제통상대학 학장과 이태규 한국경제연구원 수석연구위원이 토론자로 참여해서 한·일 지역협력의 방향과 과제에 대해 심도 있는 논의를 이어간다.

마지막으로 한·일 인재 교류와 인재 육성 방향을 모색할 계획이다.





세미나 참가는 무료이며, 한경협 홈페이지에서 신청할 수 있다.

동서대 센텀캠퍼스.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

