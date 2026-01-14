본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

해상풍력 착공 빨라진다…기후부 "올해 첫 예비지구 지정"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2026.01.14 18:44

시계아이콘01분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

해상풍력법 하위법령 공청회
해상풍력발전위원회 구성 후 하반기 예비지구 지정
실시계획 후 착공까지 35개월 예상
법 공포후 3년 이내 발전사업자 허가 받으면
해상풍력법 체계로 편입 가능

해상풍력 착공 빨라진다…기후부 "올해 첫 예비지구 지정" 14일 기후에너지환경부와 한국풍력산업협회가 공동 주최한 '해상풍력특별법 하위법령 제정을 위한 공청회'에서 기후부 해상풍력발전전추진단 조진화 인프라지원팀장(사진 가운데) 등 정부 관계자가 방청객의 질문에 답하고 있다. 한국풍력산업협회
AD

오는 3월 26일 '해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법'이 시행될 예정인 가운데 정부가 올해 하반기 처음으로 해상풍력 예비지구를 지정하기로 했다.


예비지구로 지정되면 정부가 해상풍력 발전에 필요한 각종 인허가 절차를 원스톱으로 처리해 사업 진척 속도를 높일 수 있다. 해상풍력법에 의해 선정된 발전 사업자는 실시계획 수립 후 35개월 만에 착공에 들어갈 수 있을 것으로 전망된다.


기후에너지환경부는 14일 오후 서울 동작구 서울여성플라자에서 한국풍력산업협회와 함께 개최한 ' 해상풍력법 하위 법령안 제정을 위한 공청회'에서 이같은 내용을 공개했다.


기후부 해상풍력발전추진단의 조진화 인프라지원팀장은 이날 공청회에서 "해상풍력법에 따라 해상풍력발전위원회가 구성되면 올해 하반기에는 첫 번째 예비지구를 지정하는 것을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.


국무총리 소속의 해상풍력발전위원회는 총리와 민간이 공동위원장을 맡으며 민간전문가 등 25명 이내로 구성된다. 예비지구와 발전지구 지정, 발전사업자 선정, 부처 간 이견 조정, 제도 개선 등을 심의·의결한다. 기후부 장관이 해상풍력발전위원회 간사를 맡는다.


해상풍력발전위원회 산하에는 기후부 차관을 위원장으로 하는 실무위원회를 구성한다. 실무위원회는 기본설계 변경, 사업자 선정 취소, 민관협의회 분쟁 조정 등 경미한 사항을 심의·의결한다.

해상풍력 착공 빨라진다…기후부 "올해 첫 예비지구 지정" 14일 서울 동작구 서울여성플라자에서 기후에너지환경부와 한국풍력산업협회가 주최한 해상풍력특별법 하위법령 제정을 위한 공청회가 열리고 있다. 한국풍력산업협회

해상풍력법이 시행되면 그동안 민간이 담당하던 해상풍력 입지 발굴과 환경영향조사, 주민 수용성 확보 업무를 정부가 주도하게 된다. 그만큼 해상풍력 개발 속도가 빨라진다. 정부는 입지 개발부터 착공까지 걸리는 기간이 현재 10년에서 6.5년으로 줄어들 것으로 기대하고 있다.


정부는 법 시행 이후 입지 정보망 운영, 예비지구 지정, 기본설계 수립, 환경영향 조사, 민관협의회 협의, 발전지구 지정 등의 절차를 거쳐 해상풍력 사업을 추진한다. 이 단계에서는 주민 수용성을 확보하는 민관협의회 협의에 따라 기간이 달라질 것으로 보인다. 조진화 팀장은 "지방자치단체가 어민 대표 등 민간과 협의를 원활하게 진행하면 기간을 많이 단축할 수 있다"고 설명했다.


주민 수용성 확보를 위한 민관협의회는 지자체와 민간이 공동위원장을 맡으며 민간 위원이 50% 이상, 공익 위원(관련 전문가)이 20% 이상으로 구성된다.


발전지구 지정 이후 정부는 발전사업자를 선정하게 된다. 선정된 발전사업자가 환경성 평가 후 구체적인 사업 계획을 담은 실시계획을 제출하면 기후부가 28개의 인허가 절차를 원스톱으로 처리한다.


발전 사업자가 수립하는 실시계획에는 발전구역 위치 및 면적, 사업 기간, 자금조달 계획, 민관협의회 결과 이행, 손실 보상, 보안 및 재난 대비, 산업 기여, 안전 확보, 원상회복 등의 내용을 담아야 한다.


인허가 절차를 마무리하면 발전사업자는 신고 후 착공에 들어갈 수 있다. 조 팀장은 "발전사업자가 실시계획을 제출해 착공까지 35개월이 소요될 것으로 예측된다"고 밝혔다.


관심을 모았던 기존 사업자 경과 조치, 집적화 단지 발전지구 편입, 입지정보망 구축, 공유수면 점·사용료 특례, 환경성 평가서 작성, 주민 참여 이익 공유, 해상풍력 보급 촉진 및 지원 등 7가지 사항에 대해서는 법 시행 이전에 별도 고시를 마련하기로 했다.


해상풍력법 부칙에서는 법 시행 이전에 발전사업 허가를 받은 사업자도 전기사업법에 따라 발전사업을 할 수 있도록 명시했으나 구체적인 내용은 하위 법령에 위임했다.


이와 관련, 기후부는 해상풍력법 공포 후 3년 이내 발전사업 허가를 취득한 사업자는 일정 기준을 충족하면 해상풍력법상 발전사업자로 편입하는 방안을 검토하고 있다. 편입 기간은 최대 8년으로 하는 방안이 유력하다.


이에 따라 법 공포 이전에 풍황계측기를 설치한 사업자도 2028년 3월 25일까지 발전사업 허가를 받으면 해상풍력법상 발전사업자로 인정받을 수 있다. 기존 법체계 하에서 사업을 추진할지 해상풍력법 체계로 편입할지 여부는 사업자가 선택할 수 있다.


다만 해양수산부 관계자는 "공유수면 점·사용료에 대한 특례는 해상풍력특별법으로 선정된 발전사업자에게만 적용될 것'이라고 밝혔다.


기후부는 200메가와트(㎿) 이상 석탄발전 사업자가 에너지 전환을 위해 해상풍력 사업을 추진할 경우에는 우대하기로 했다. 또한 계획입지 지정은 고정식 해상풍력 이외에 부유식 해상풍력도 포함한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

또 해상풍력법 시행과 무관하게 올해 상반기에 해상풍력 장기 입찰 로드맵도 계획대로 발표할 계획이다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종섭 : 얼마 전에 CES 다녀오셨잖아요? 또 출국하신다고 들었는데 이번엔 어딥니까?

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기