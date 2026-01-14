광주·전남교육청, 행정 대통합 공동 합의…시도민 공감대 형성 노력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회서 4자 협의체 출범

특별법 2월 통과 협력

교육자치 보장 뜻 모아

광주광역시와 전라남도, 광주, 전남 시·도 교육청이 광주·전남 행정 대통합 추진에 뜻을 모았다.

강기정 광주광역시장과 김영록 전라남도지사, 이정선 광주시교육감, 김대중 전남도교육감은 14일 오후 국회에서 '4자 협의체 간담회'를 열고, 통합 특별시와 통합 특별시교육청 출범을 목표로 한 '광주·전남 대통합을 위한 공동 합의문'을 발표했다.

강기정 광주광역시장이 14일 국회 본관에서 열린 광주전남 행정통합 관련 시도지사교육감 간담회에 참석해 '광주·전남 대통합 공동 합의문'을 발표한 후 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 이정선 광주시교육감, 강기정 광주광역시장, 김영록 전라남도지사, 김대중 전남도교육감. 광주시 제공

이들 4개 기관은 공동 합의문에서 광주·전남 통합 광역지방정부와 광역지방교육청 출범이 시대적·역사적 과제라는 데 인식을 같이하고, 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 최적의 통합 방안을 마련하기로 했다.

합의문에 따르면 '4자 협의체'는 '(가칭) 광주전남특별시 설치를 위한 특별법'이 2월 국회를 통과할 수 있도록 긴밀히 협력한다. 또 시·도의회와 함께 시·군·구별 설명회와 토론회, 간담회 등 공청회를 열어 시도민 공감대 확산에 나서기로 했다.

행정·교육행정 통합 이후에도 광주 5개 자치구와 전남 22개 시·군의 정체성을 유지하도록 공동 협력하고, 교육이 지역 발전의 핵심 기반이라는 점을 확인하며 통합 과정에서 교육자치를 보장하기로 했다. 통합 특별시와 특별시교육청 설치 이전에 임용된 공무원은 종전의 광주시와 전남도 관할 구역에서 근무하도록 하는 내용도 합의문에 담겼다.

4자 협의체는 통합 이후 행정체계와 재정 구조, 조직 개편, 권역별 균형발전 전략, 교육자치 등 (가칭) 광주전남특별시의 중장기 미래 전략을 공동으로 마련하기로 했다.

강기정 광주시장은 "광주·전남 양 교육청이 한목소리로 뜻을 모은 것은 매우 의미 있는 일"이라며 "특별법 제정 과정에서 교육자치의 독립성과 중립성을 확고히 보장해 행정·교육행정 통합을 반드시 성공으로 이끌겠다"고 말했다.

김영록 전남도지사는 "시·도민의 염원 속에 추진되는 대통합 과정에 교육계가 함께한 것은 통합의 완성도를 높이는 계기"라며 "27개 시·군·구는 물론 어떤 직업군도 소외되거나 불이익을 받지 않도록 세심하게 살피겠다"고 밝혔다.

이정선 광주시교육감은 "통합 추진 과정에서도 교육자치의 가치를 굳건히 지키고, 인사 등에서 교육 구성원의 불이익이 없도록 현장의 안정성을 최우선에 두겠다"고 말했다.





김대중 전남도교육감은 "광주·전남은 본래 한 뿌리로, 이번 통합은 지역 경쟁력과 교육의 질을 함께 높이는 전환점이 될 것"이라며 "농어촌과 소규모 학교에 대한 특례를 포함해 학령인구 감소에 대응하는 실질적인 지원이 반드시 뒤따라야 한다"고 밝혔다.





