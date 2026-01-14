안규백 "방산 4대 강국 위해 수출지원·군사외교 등 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안규백 국방부 장관은 14일 "방산 4대 강국을 향해 달려가고 있는 가운데, 목표 달성을 위해 수출 지원과 군사 외교 등 다양한 수단이 필요한 시점"이라고 말했다.

안 장관은 이날 국방부 외청·공공기관 업무보고에서 방위사업청을 향해 "대한민국 자주국방의 역사가 방사청의 독립을 견인하며 동행했던 만큼, 방사청 역시 자주국방의 역사를 뒷받침하며 오늘날 대한민국 방위산업의 기틀을 마련해줄 것을 당부한다"면서 이같이 밝혔다.

안 장관은 "오늘날 우리 방산이 맹위를 떨치고, 우리가 방산 4대 강국이라는 목표를 향해 갈 수 있었던 배경에는 세계적 강군 대한민국 국군이 믿고 쓰는 무기라는 보증이 있었다"면서 "이 자리를 빌려 방산 강국을 가능케 한 우리 군의 노력과 자주국방의 초석을 쌓은 방산업계 종사자의 헌신에 무한한 경의를 표한다"고 했다.

이어 그는 "누차 강조했듯 국가의 제1 덕목은 안보로 방위산업의 기본 역시 여기에 있다"면서 "우리 군이 신뢰하는 무기체계를 생산하고 우리 군의 인정을 바탕으로 세계로 뻗어나갈 때 비로소 우리는 방산 4대 강국의 주역으로 우뚝 설 것"이라고 했다.

안 장관은 병무청을 향해서도 "인구절벽을 맞아 우리 군의 인적자원을 제공하는 병무 행정의 중요성은 더욱 커지고 있다"면서 "병무 행정의 패러다임을 바꿔야 한다. 기존의 '잘 뽑아 잘 보내는데'에서 나아가 '잘 발굴하여 잘 키우는' 한편, 병역제도에 대한 다양한 논의를 발전시킴으로써 우리 군을 지탱할 인적 기반을 튼튼히 해야 한다"고 짚었다.





안 장관은 또 "특히 병무청은 우리 국방에 대한 청년세대의 '첫인상' 그 자체라는 점을 항시 유념해야 할 것"이라며 "병무행정 전반에 공정의 원칙을 확고하게 세워 국민 신뢰의 첫 단추를 잘 끼워주기를 바란다"고 했다.





