12월 판매 1위 '트렌드 코리아 2026'…연간 1위는 '소년이 온다'

12월 도서 매출 1794억원

전년 동월 대비 4.5% 증가

한국출판문화산업진흥원이 출판유통통합전산망을 통해 12월 '화제의 책 200선'을 공개했다. 이번 집계는 교보문고·예스24·알라딘·영풍문고와 전국 375개 지역 서점의 판매 데이터를 바탕으로, 12월 한 달간 판매량 상위 도서를 정리한 결과다.

12월 판매 1위는 3개월 연속 정상을 지킨 '트렌드 코리아 2026'로 나타났다. 이어 최태성의 '최소한의 삼국지', '흔한남매 21', 아쿠타가와상 수상작 '괴테는 모든 것을 말했다', 성해나의 '혼모노', 한로로의 '자몽살구클럽' 등이 상위권에 올랐다. 12월 전체 도서 매출액은 1794억원으로 전월 대비 35.3%, 전년 동월 대비 4.5% 증가했다.

같이 발표된 2025년 연간 판매 순위에서는 한강의 '소년이 온다'가 1위를 차지했다. '모순'과 '혼모노'가 뒤를 이었고, 한강의 '채식주의자'·'작별하지 않는다'·'빛과 실'도 50위 안에 포함됐다. 2025년 연간 매출액은 1조7727억원으로 전년 대비 0.7% 늘었다.





출판전산망 관계자는 연말 수요로 12월 매출이 크게 늘었지만, 연간 증가율은 제한적이라며 지속적인 독자 관심을 위한 콘텐츠 개발과 마케팅 전략의 필요성을 강조했다.





