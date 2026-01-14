우리엔터프라이즈, '클라리온' 신제품 4종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종합 조명기업 우리엔터프라이즈는 건강기능식품 브랜드 '클라리온(CLARION)' 신제품 4종을 선보인다고 14일 밝혔다.

AD

'클라리온'은 일상에서 매일 믿고 섭취할 수 있는 품질에 초점을 맞춘 데일리 영양제 브랜드로 우리엔터프라이즈가 지난해 9월 출시했다.

이번 신제품은 멀티비타민, 비타민C, 알티지 오메가3, 루테인, MSM 등 기존 제품들의 합리적인 가격 정책과 간편한 섭취방식으로, 소비자 니즈를 세분화해 기획됐다.

이번에 출시되는 제품은 ▲녹차추출물과 바나바잎추출물을 주원료로 한 혈당컷 다이어트 ▲밀크씨슬에 비타민 B군 5종과 아연을 더한 밀크씨슬 비타민B ▲칼슘·마그네슘·비타민D·아연·망간·비타민K를 복합 설계한 칼마디아 ▲유기농 올리브오일을 유기농 인증 캡슐에 담은 유기농 올리브오일 캡슐 등 총 4종이다.

특히 유기농 올리브오일 캡슐은 기존 스틱 형태 섭취에 부담을 느끼던 소비자 의견을 반영해 캡슐 타입으로 소용량 설계됐으며, 휴대성과 섭취 편의성을 강화했다.

건강기능식품 전문 계열사 우리바이오의 생산라인을 기반으로 한 M2C(Manufacturer to Consumer) 구조를 통해 중간 유통 마진을 최소화한 것이 특징이다.

신제품은 이날부터 '클라리온' 공식몰을 비롯해 네이버 스마트스토어, 쿠팡, G마켓 등 주요 온라인몰에서 판매되며, 설 명절을 맞아 다양한 프로모션도 함께 진행될 예정이다.

우리엔터프라이즈 관계자는 "기존 제품군이 소비자들 사이에서 안정적인 판매 흐름을 보여 추가로 4종의 신제품을 출시하게 됐다"며 "합리적인 가격을 유지하면서도 선택의 폭을 넓히는 데 초점을 맞췄다"고 말했다.





AD

'클라리온'은 제품의 기능성과 정보를 명확하게 전달하고, 원료 선정부터 제조·유통까지 전 과정의 투명성을 원칙으로 하는 건강기능식품을 추구하며 소비자에게 접근성을 높이기 위해 다양한 제품을 기획하고 있다고 회사 측은 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>