푸조, '올 뉴 5008' 사전 계약…4890만원부터

푸조가 10년 만에 프리미엄 패밀리 스포츠유틸리티차(SUV) '올 뉴 5008 스마트 하이브리드'를 출시하고 사전계약을 실시한다고 14일 밝혔다.

완전 변경 3세대 모델로, 스텔란티스 차세대 전동화 플랫폼 'STLA 미디엄'을 기반으로 만들어졌다. 이전 세대 대비 한층 넓어진 실내 거주성과 유연한 시트 구성·적재 공간 활용성을 갖췄다. 기획부터 설계, 디자인, 생산까지 모든 과정이 프랑스에서 이루어진 국내 유일 '리얼 프렌치 SUV'라는 설명이다.

올 뉴 5008은 길이 4810mm, 넓이 1875mm, 높이 1705mm, 휠베이스 2900mm으로, 기존 대비 전장 160mm, 전폭 30mm, 전고 55mm, 휠베이스 60mm가 늘었다. 픽셀 LED 매트릭스 헤드램프와 사자의 발톱을 형상화한 3줄 라이트 시그니처로 푸조 특유의 이미지를 더욱 선명하게 드러낸다.

푸조의 최신 '아이콕핏(i-Cockpit)' 콘셉트를 적용, 운전자 중심의 몰입감을 강화했다. 1열은 친환경 패브릭 소재와 독일 AGR(척추건강협회) 인증 시트, 센터 콘솔 내 확장된 수납공간을 적용했다. GT 트림은 블랙 나파 가죽 시트와 열선·통풍·마사지 기능, 8가지 컬러 엠비언트 라이트를 더했다.

2열은 독립 3시트 구성으로 슬라이딩 및 40:20:40 폴딩을 지원하며, 시트 열선, 실내 공기질 모니터링, 사이드 윈도우 선셰이드(유리 차양막) 등이 탑재됐다. 3열은 50:50 폴딩이 가능한 2개 독립 시트로 구성, 필요에 따라 실내 공간을 유연하게 조정할 수 있다.

트렁크 공간은 7인승 기준 348ℓ, 최대 2232ℓ에 달한다. 시트를 완전히 접을 수 있는 풀 플랫 적재 구조를 비롯해 전동식 테일게이트와 킥 모션 기능, 3열 시트 하단 수납 공간도 제공한다.

48V 스마트 하이브리드 시스템을 통해 도심 주행 시간의 약 50%를 전기 모드로 운행하며, 정숙성과 세련된 효율을 동시에 구현한다. 가솔린 엔진과 전기 모터는 각각 136마력/23.5kg·m, 15.6kW/5.2kg·m의 성능을 발휘하며, 합산 최고 145마력이다. 국내 인증 기준 복합 연비는 13.3km/ℓ이며, 이산화탄소 배출량은 122g/km로 국내 2종 저공해차 인증을 획득해 각종 공영 주차장 할인 및 혼잡통행료 감면 혜택도 누릴 수 있다.

전 모델에 차선 이탈 경고와 전방 충돌 알람, 액티브 세이프티 브레이킹이 기본 적용되며, GT 트림에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조, 교통 표지 인식, 사각 지대 충돌 알람, 전방 및 측면 카메라 등이 추가됐다.

'알뤼르'와 'GT' 2가지 트림으로 판매되며 알뤼르 4890만원, 300대 한정 판매하는 GT는 5590만원이다. 개소세 인하분 반영 시 알뤼르 4814만원, GT는 5499만9000원에 구입 가능하다.

푸조는 전국 13개 전시장과 스텔란티스 브랜드 하우스 전시장에 전시차를 배치, 출시 전에 실차를 직접 만나볼 수 있도록 했다. 사전 계약 후 출고 혜택으로 프랑스 프리미엄 캐리어 브랜드 델시와 공동 제작한 100만원 상당의 순정 여행용 캐리어 '푸조 보야지 러기지'를 비롯해 공식 서비스센터 첫 방문 시 무상점검 서비스 등 혜택을 제공한다.





방실 스텔란티스코리아 대표는 "한국에서 가장 역동적으로 성장하는 동시에 경쟁이 가장 치열한 패밀리 SUV 시장에서 올 뉴 5008은 프렌치 감성과 실용성을 겸비한 훌륭한 대안이 될 것"이라며 "더 많은 고객들이 올 뉴 5008을 통해 취향이 넓어지는 새로운 패밀리 SUV 라이프를 경험하시길 바란다"고 말했다.





