유한양행 “2027년까지 주주환원율 30% 달성”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"2027년까지 자사주 1% 소각"

유한양행이 주주가치 제고를 위한 환원 정책을 이어가는 모습이다.

유한양행 로고 이미지. 유한양행

AD

14일 유한양행에 따르면 회사는 2025년부터 2027년까지 평균 주주환원율 30% 이상을 달성한다는 계획이다. 이를 위해 2027년까지 자사주 1%를 소각하고 주당배당금을 지속해서 증액한다.

현재 유한양행의 배당성향은 53%로 업계 평균인 10%대를 상회한다. 지난해 기준 유한양행의 배당총액은 300억원대다. 보통주 기준 주당 500원, 우선주 510원의 배당을 실시했다.

유한양행 배당 정책에 대한 관심은 최근 부쩍 높아지고 있다. 폐암 신약 렉라자(성분명 리브리반트)와 존슨앤존슨의 리브리반트(성분명 아미반타맙) 병용요법의 효과가 주목받으면서다.





AD

렉라자 병용요법은 지난해 11월 NCCN(미국국립종합암네트워크)에서 최선호 요법으로 등재돼 표준 임상 지침으로 자리 잡았다. 같은 해 12월에는 리브리반트의 SC(피하주사) 제형이 미국식품의약국(FDA) 승인을 받으면서 글로벌 매출 상승에 대한 기대감도 나온다. 유한양행은 존슨앤존슨으로부터 렉라자의 글로벌 판매에 따른 순 매출의 10% 이상을 로열티로 수령하고 있다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>