분당의 위상, 평균 51대 1 경쟁률로 1순위 마감 ‘더샵 분당센트로’ 흥행

1순위 최고경쟁률 290 대 1기록 (60㎡A), 이어 256 대 1 (60㎡C)

1월 20일(화) 당첨자 발표 이어 2월 2일(월)부터 4일(수)까지 정당계약 진행

분당의 희소성 높은 신축브랜드 아파트 '더샵 분당센트로'가 분당의 위상을 또 한번 증명해냈다. 1순위 청약에서 평균 51 대 1의 경쟁률을 기록하며, '더샵 분당티에르원'에 이어서 흥행 릴레이에 성공했기 때문이다.

더샵 분당센트로 조감도

한국부동산원 청약홈에 따르면 '더샵 분당센트로'는 지난 13일(화) 진행한 1순위 청약에서 40가구(일반공급 기준) 모집에 무려 2,052명이 청약하며, 평균 51대 1의 경쟁률을 기록했다.

가장 경쟁이 치열했던 타입은 전용 60㎡A로 2가구에 580명이 몰리며, 최고 경쟁률인 290대 1의 경쟁률을 기록했다. 이어 전용 60㎡C 256 대 1, 전용 64㎡A 53 대 1, 전용 84㎡N 44대 1 등도 높은 경쟁률을 자랑했다.

분양 관계자는 "전국에서 주거환경이 가장 우수하다고 평가되는 분당에서도 오리역세권 제4테크노밸리(계획) 등 개발호재로 인한 미래가치까지 품어 높은 경쟁률을 기록할 수 있었던 것 같다"며 "분당 내 신축 아파트가 부족한 상황에서, 분당에서는 만나기 힘들었던 4bay평면 위주의 일반분양 구성과 다양한 기본제공품목에 대한 상품 만족도가 높아 계약에서도 우수한 성적을 기록할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

더샵 분당센트로는 지하3층 ~ 지상 최고 26층, 7개동, 전용면적 60~84㎡ 총 647가구로 구성되며, 이 가운데 84가구가 일반분양 물량이다. 입주는 2027년 4월 예정이다. 당첨자 발표는 20일(화)이며, 정당계약은 2월 2일(월)부터 4일(수)까지 3일간 진행한다.

더샵 분당센트로는 무엇보다 오리역 주변으로 계획된 대규모 개발호재의 미래가치를 품고, 주거 선호도는 높지만 신축 갈증이 깊은 분당 내 신규 공급이라는 점이 단연 돋보인다. 실제 단지 인근 오리역 일대는 '오리역세권 제4테크노밸리(계획)', '성남 바이오헬스 첨단클러스터(계획)', '백현마이스 도시개발사업(계획)', 그리고 인근의 '용인플랫폼시티(예정)' 등 대규모 개발이 몰려있다.

이와 시너지 효과가 기대되는 우수한 교통인프라 역시 기대가 높다. 도보권으로 이용 가능한 수인분당선 오리역을 이용하면 정자·판교까지 3정거장, 강남까지 7정거장이면 도달 가능하다. 분당?수서간 도시고속화도로, 경부고속도로, 대왕판교로 등 주요 간선도로 접근도 뛰어나 서울·판교·광교를 잇는 직주근접 입지를 자랑한다. 또한 단지 앞 광역버스정류장을 통해 서울 강남을 비롯해 판교 등으로 빠르게 닿을 수 있으며, 정자동 대기업 오피스 벨트도 두 정거장이면 이동할 수 있다.

프리미엄 주거 브랜드 '더샵'에 걸맞은 우수한 상품성도 눈에 띈다. 특히 별동으로 신축되는 78㎡, 84㎡는 4베이 판상형 맞통풍 구조로 설계해 공간 효율성과 쾌적성을 동시에 잡았다. 국민평형인 84㎡에는 알파룸, 팬트리, 드레스룸 등 라이프스타일에 맞게 다양하게 활용할 수 있는 공간도 마련했다.

단지 외관은 고급아파트에 적용되는 커튼월룩 디자인으로 도시적 세련미와 차별화된 설계를 동시에 담아낸 더샵 브랜드 단지에 어울리는 특화된 분위기를 연출했다. 또한, 입주민들의 완성형 라이프스타일을 위해 현관중문부터, 자녀방·안방 붙박이장 각 1개소, 거실 대형 아트월/주방상판/주방벽 세라믹타일, 주방 전동 플랩 상부장, 고급주방가구 하드웨어, 욕실 복합형환풍기, LX 하우시스 창호, 시스템 에어컨(전실), 3구 인덕션, 식기세척기, 광파오븐 등을 기본으로 제공한다. 일반 타단지 아파트에서 유상옵션으로 판매하던 고급 마감재의 대부분을 무상으로 제공하며, 소비자들의 금융 부담을 줄이고, 만족도 높은 올인클루시브 혜택 단지를 선보이고 있다.

단지 지상에 차량이 없는 보행 친화형 설계와 가구당 약 1.6대의 여유 있는 주차공간을 확보하여 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하였으며, 바람길이 열린 자연친화적인 조경과 원활한 동선으로 보행자 편의성을 높인 필로티구조, 인공지능 AI와 더샵의 지능감각을 더한 'AiQ 시스템' 등 실생활을 편리하게 하는 우수한 상품성을 갖출 예정이다. 커뮤니티시설로는 피트니스클럽, GX룸, 골프연습장, 탁구장, 어린이집, 코인세탁실 등이 조성될 예정이다.





한편, 더샵 분당센트로 사이버 모델하우스는 공식 홈페이지를 통해 자세하게 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

