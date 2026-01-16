본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

대학생 손에 살아나는 공공공간…한양대 ERICA·광명시 공조

박승욱기자

입력2026.01.16 11:00

시계아이콘01분 37초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

광명업사이클아트센터 브랜딩 기획
광홍과 재학생들 수업 연계해 기획 참여
"창의적 문제해결 능력 갖춘 인재 양성"

한양대학교 학생들이 지역 공공기관 브랜딩에 나서며 지역사회와 대학 간 협력 모범 사례를 제시했다.


한양대학교 ERICA 광고홍보학과는 1년간 광명업사이클아트센터와 '광명시 내 공공 공간의 정체성과 시민 참여' 콘텐츠 기획 프로젝트를 진행했다고 16일 밝혔다.

대학생 손에 살아나는 공공공간…한양대 ERICA·광명시 공조 한양대학교 ERICA 광고홍보학과 재학생으로 구성된 '트랜스포머'팀이 2025학년도 1학기 '광명시 내 공공 공간의 정체성과 시민 참여' 기획 프로젝트에서 광명시장상을 수상해 기념사진을 찍고 있다. 한양대학교광명시장상을 수상한 ‘트랜스포머’팀 단체사진.
AD

이번 프로젝트는 산업, 사회, 대학이 현장 문제를 해결하는 학습자 중심의 교육 모델인 'IC-PBL(Industry-Coupled Problem-Based Learning)'을 기반으로 추진됐다. 지난해 1학기 '디지털 스토리텔링' 수업부터 2학기 '전략적 커뮤니케이션' 수업까지 총 1년 동안 연계 운영됐으며, 학생들은 센터가 직면한 실제 과제를 해결하기 위해 창의적인 소통 전략을 짰다.


디지털 스토리텔링으로 공간 재해석

프로젝트의 전반부인 1학기에는 광명업사이클아트센터의 새로운 공간을 알리고 시민들의 참여를 이끌어낼 기초 콘텐츠 기획에 집중했다. 광명업사이클아트센터는 2024년 새로운 공간으로 이전한 뒤 환경과 예술을 융합한 지속 가능한 플랫폼으로서 시민들과의 접점을 넓혀야 하는 과제를 안고 있었다.


이 과정에서 실현 가능성과 창의성을 인정받은 두 팀이 수상했다. 광명시장상을 받은 '트랜스포머' 팀은 센터 내의 숨은 이야기와 재활용 소재를 결합한 '페이퍼크래프트 키트'를 개발했다. 이 키트는 시민들이 업사이클링의 가치를 체험할 수 있도록 해 공공문화공간의 정체성을 잘 살렸다는 평을 받았다. 우수상을 받은 '아우라' 팀은 MZ세대의 감성을 공략했다. 이들은 센터의 정체성을 담은 캐릭터를 개발하고, 이를 활용한 e북 제작, 웹 콘텐츠 페이지 구성, 배포 전략 등을 체계적으로 제안하여 현장에서 즉시 활용 가능한 실무적 역량을 선보였다.


두 팀은 다음 달 3일 광명업사이클아트센터의 새 전시 '업사이클 인터랙티브(가제)'에 참여해 최문석 작가, 정찬부 작가 등과 함께 전시를 진행한다. 지난해 11월 한양대 ERICA 테크쇼에서 광명업사이클아트센터와 성과 발표를 진행한 뒤 연계 방안을 논의한 결과다.


지역 공공기관에 실질 도움

2학기에는 1학기에 나온 아이디어를 바탕으로 날카로운 분석과 실효성 있는 실행 전략 수립에 주력하는 등 프로젝트 깊이를 더했다. 최종 성과회에서는 '이상통신모드', '크로스', '광.고라니' 등 5개 팀이 기획력을 인정받아 광명업사이클아트센터장상을 수상했다. 이 중 대상을 차지한 이상통신모드 팀은 광명업사이클아트센터 활성화를 위해 20·30대 여성 전시 소비 트렌드를 분석한 뒤 버려진 일회용컵, 영수증, 택배 상자 등 일상 소재에 이들의 감성을 투영한 스토리텔링형 전시를 기획했다. 광명업사이클아트센터는 향후 전시에 이 프로젝트 반영을 논의 중이다.


대학생 손에 살아나는 공공공간…한양대 ERICA·광명시 공조 한양대학교 ERICA 광고홍보학과 재학생으로 구성된 '이상모드팀'이 2025학년도 2학기 '광명시 내 공공 공간의 정체성과 시민 참여' 기획 프로젝트에서 대상을 수상해 기념사진을 찍고 있다. 한양대학교

우수상을 받은 광.고라니 팀은 광명업사이클아트센터 유튜브 채널 활성화를 목표로 기존 전시가 보여주지 못한 작가의 일상과 작품 제작 과정 등을 중심으로 한 스토리텔링형 영상 콘텐츠를 기획했다. 이 팀은 센터의 가치와 환경 메시지를 담은 숏폼 콘텐츠를 시리즈 형태로 현재 제작 중이다.


이번 프로젝트는 단순히 학생들의 과제 수행에 그치지 않고, 지역 공공기관의 운영 효율성을 높이는 실질적인 도움으로 이어졌다는 평가를 받는다. 한양대 ERICA는 이번 프로젝트를 통해 지역사회 및 산업체와 연계한 산학협력 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

강진숙 광명업사이클아트센터장은 "학생들이 시민의 눈높이에서 제안한 참신한 결과물들은 센터 운영 자료뿐 아니라 향후 체험 프로그램 개발에도 매우 중요한 밑거름이 될 것"이라며 "대학생들의 창의적인 시각이 공공기관의 경직성을 깨는 좋은 자극제가 됐다"고 평가했다. 이상록 한양대 ERICA 광고홍보학과 교수는 "지역 공간을 하나의 브랜드 자산으로 인식하고, 이를 시민들의 경험으로 치환하는 과정을 통해 교육이 어떻게 사회적 가치를 창출할 수 있는지 확인할 수 있었다"고 덧붙였다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기