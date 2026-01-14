'임대료 만 원' 청양군 빈집이음 입주자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지방소멸대응기금 투입… 방치된 농촌 빈집을 청년·신혼·귀농 정착형 임대주택으로 전환



충남 청양군이 방치된 농촌 빈집을 고쳐 월 1만 원에 공급하는 '만원주택'을 추가로 내놓으며, 청년과 신혼부부, 귀농·귀촌인을 향한 정착형 주거 모델을 본격 가동한다. 인구 감소의 가장 큰 장벽인 '주거비'를 정면으로 겨냥한 지방소멸 대응 정책이다.

청양군은 행정안전부 지방소멸대응기금을 활용한 '빈집이음 사업'을 통해 올해 총 3호의 만원임대주택을 공급한다고 14일 밝혔다.

장기간 방치된 농촌 빈집을 군이 무상으로 임차한 뒤 구조 보강과 내부 수리를 거쳐, 청년·신혼부부·귀농·귀촌인에게 보증금 없이 월 1만 원에 재임대하는 방식이다.

이번에 공급되는 주택은 운곡면 신대리, 청양읍 송방리, 남양면 온직리에 위치한 3곳이다.

임대기간은 최대 3년으로, 1년 단위로 갱신할 수 있어 초기 정착 단계에서 주거 불안을 최소화했다. 군은 "집을 구하는 데 드는 시간과 비용을 줄여 청양에 먼저 뿌리내리게 하는 것이 핵심 목표"라고 설명했다.

입주자 모집은 20일부터 29일까지 진행된다. 대상은 ▲18~45세 청년 ▲혼인신고 7년 이내이거나 3개월 이내 혼인 예정인 신혼·예비신혼부부 ▲도시 지역에서 1년 이상 거주 후 청양으로 전입 5년 이내(또는 전입 예정)인 귀농·귀촌인이다.

신청은 방문 또는 우편 접수로 가능하며, 세부 요건과 주택 정보는 군청 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.

군은 오는 20일 오후 1시 30분부터 4시 30분까지 세 곳의 만원주택을 직접 둘러볼 수 있는 '집 보러가는 날'을 운영한다.

입주 희망자들은 위치와 구조, 생활 여건을 현장에서 확인한 뒤 지원 여부를 결정할 수 있다.





군 관계자는 "주거비 부담을 낮추는 것이 청년과 귀농·귀촌인의 정착을 좌우한다"며 "빈집 문제 해결과 인구 유입이라는 두 가지 과제를 동시에 풀어가는 정책"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

