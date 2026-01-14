코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신

코스닥, 상승 출발 후 하락 전환

14일 코스피는 하락 출발했으나, 이내 4700선을 돌파하며 장중 사상 최고치를 또 한 번 갈아치웠다. 코스닥은 940~950대에서 보합세를 나타내고 있다.

새해 들어 코스피가 연일 신고가 행진을 이어가며 사상 첫 장중 4700선을 돌파한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 7.53p(0.16%) 내린 4,685.11출발해 상승폭을 키우고 있다. 2026.1.14 조용준 기자

이날 오전 9시 11분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 0.28% 빠진 4679.55를 나타내고 있다. 전장보다 0.16% 내린 4685.11로 출발한 지수는 개장 직후 상승 전환해 4706.33까지 치솟아 사상 처음으로 4700선을 넘어서기도 했다.

개인과 기관이 각각 883억원, 879억원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 반면 외국인은 1759억원을 팔아치우며 차익실현에 나선 모습이다.

다수 업종이 하락세다. 전기·가스(-3.63%) 운송장비·부품(-1.74%) 증권(-1.06%) 금속(-0.81%) IT서비스(-0.79%) 화학(-0.71%) 보험(-0.49%) 등의 순으로 내림 폭이 크다. 반면 의료·정밀기기(0.88%) 건설(0.41%) 기계·장비(0.60%) 전기·전자(0.56%) 등은 오르고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 1위 삼성전자와 2위 SK하이닉스가 각각 0.07%, 0.41% 오르며 강보합세를 보인다. 이 밖에 삼성바이오로직스(0.79%) SK스퀘어(0.47%) 두산에너빌리티(0.46%) 등이 오름세를 보인다. 반면 LG에너지솔루션(-0.51%) 현대차(-1.11%) HD현대중공업(-2.02%) 한화에어로스페이스(-1.72%) 등은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.53% 내린 943.96을 나타내고 있다. 지수는 전장 대비 0.22% 오른 951.03으로 출발해 장중 951.03까지 올랐으나 이내 하락 전환해 약보합세를 유지하고 있다.

개인이 1277억원을 순매수 중이지만, 외국인과 기관이 각각 955억원, 276억원을 팔아치우며 지수를 끌어내리고 있다.

업종별로는 금융(-1.38%) 화학(-1.22%) 금속(-1.16%) 통신(-0.73%) 제약(-0.68%) 등의 순으로 하락률이 높다. 건설(0.37%) 비금속(0.33%) 출판·매체복제(0.31%) 운송·창고(0.10%) 등은 오르고 있다.





시총 상위 10개 종목 가운데서는 에이비엘바이오·HLB(보합)을 제외하고 전 종목이 하락세다. 알테오젠(-0.63%) 에코프로비엠(-1.41%) 에코프로(-1.64%) 레인보우로보틱스(-0.11%) 리가켐바이오(-0.71%) 코오롱티슈진(-0.95%) 펩트론(-2.41%) 등이다.





