iM뱅크, 영업점 어디서든 Npay 커넥트 신청 가능

iM뱅크가 네이버페이와 협업해 가맹점 결제 계좌 고객을 대상으로 Npay 커넥트 단말기를 제공하고, 이를 통해 기존 및 신규 가맹점의 결제 환경 전환과 이용 과정에서 발생하는 초기 비용 부담을 크게 낮춘다는 계획을 14일 밝혔다.

이번 서비스는 지난해 양사가 진행한 소상공인 결제 및 지역화폐 디지털 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)에 따라 실시되는 것으로, iM뱅크에서 가맹점주가 직접 신청하는 절차로 진행된다.

Npay의 'Npay 커넥트'는 오프라인 통합 단말기로 일반 카드결제와 Npay 간편 결제뿐 아니라 QR·바코드 및 얼굴인식 결제, 삼성페이·애플페이 등 간편결제를 포함한 모든 결제 수단 사용이 가능하다. 특히 별도 전용 포스 교체 없이 기존 포스 또는 결제 단말기에 연결해 사용할 수 있으며 결제 이외에도 리뷰 작성, 쿠폰 발급, 포인트 적립 등의 기능도 제공한다. 향후 데이터 기반 고객 맞춤형 혜택 제공 등의 타겟 마케팅, CRM(고객관리) 기능까지 지원할 계획이다.

이용을 원하는 가맹점주는 iM뱅크 전국 영업점을 방문해 신청을 진행하면 된다. 결제계좌를 iM뱅크로 신규 개설하거나 타행에서 변경하는 고객이 결제 계좌 관련절차를 진행한 후 신청 가능하며, 기존 가맹점 결제계좌 이용 고객도 포함된다. 전용 QR을 통해 본인 스마트폰으로 직접 설치를 신청하는 방식이며 신청 이후 상담, 설치, 단말기 관리 등의 업무는 Npay에서 담당한다.





iM뱅크 관계자는 "iM뱅크는 지난해 Npay와 업무 협약을 체결, 빅테크 협업을 통한 결제 인프라 확충을 진행했으며 금번 사업은 해당 협약의 현장 적용 사례로 금융 소비자 편의를 확대하고자 한다"며 "소비자들에게는 오프라인 지역 화폐 결제를 확대하고 소상공인에게는 다양한 결제 환경 선택지를 주는 등 결제 서비스 혁신 사례로 자리 잡아 더욱 많은 혜택을 제공할 수 있도록 하겠다"고 전했다.





