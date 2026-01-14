[오늘의신상]예비 신혼부부 위한 '허니문 셀렉션'…"예산·스타일별 맞춤 큐레이션"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판매 데이터·고객 리뷰 반영 '허니문 리조트 톱10' 엄선

발리·하와이·몰디브 등 한눈에 비교

모두투어는 2026년 결혼을 앞둔 예비 신혼부부를 위한 맞춤형 큐레이션 '허니문 셀렉션' 기획전을 출시했다고 14일 밝혔다.

이번 허니문 셀렉션은 실제 판매 데이터와 고객 리뷰를 바탕으로 예산대와 여행 스타일, 라이프스타일에 맞춰 상품을 세분화한 것이 특징이다. 최근 다양해지는 신혼부부의 취향을 반영해 휴양형, 액티비티형, 시티형은 물론 임신 중인 부부를 위한 '베이비문'까지 카테고리를 확장해 선택의 폭을 넓혔다.

우선 실제 예약률과 고객 만족도가 높았던 지역별 '허니문 리조트 TOP 10'을 엄선했다. 발리의 '더 물리아'와 '쥬메이라 발리', 하와이의 '쉐라톤 와이키키 비치 리조트', 몰디브의 '바르셀로 웨일라군' 등 각 지역을 대표하는 리조트 정보를 한눈에 비교할 수 있다.

결혼 준비의 가장 큰 고민 중 하나인 비용 문제를 해결하기 위해 '예산별 맞춤 가이드'도 제공한다. 200만원 이하의 가성비 높은 상품부터 400만원 이상의 프리미엄 상품까지 예산 구간별로 만족도가 높은 선택지를 안내한다. 예산에 따른 선택 기준을 명확히 제시해 허니문 준비 과정에서의 고민을 덜 수 있도록 했다.

다변화되는 여행 트렌드에 맞춰 테마별 카테고리 역시 세분화했다. 오션뷰 풀빌라와 올인클루시브 리조트에서 휴식을 즐기는 '럭셔리 휴양형', 스파와 요가, 워터스포츠를 함께 즐기는 '휴양+액티비티형', 미식과 야경을 중심으로 한 '로맨틱 시티형' 허니문이 포함됐다. 특히 짧은 비행 거리와 안정적인 이동 동선을 고려한 '베이비문' 테마도 별도로 구성해, 신혼여행 이후로 이어지는 고객의 라이프 스테이지까지 고려한 맞춤형 서비스를 제공한다.

대표 상품 '발리 물리아 7일'은 발리를 대표하는 럭셔리 리조트 브랜드인 물리아 리조트에서 호텔 객실과 풀빌라를 모두 경험할 수 있도록 복합 숙박으로 구성해 허니문 여행의 만족도를 한층 높였다. 대한항공 인천~발리 왕복 직항편을 이용하며 전 일정은 2인 단독 투어로 운영된다. 일정 중 2일은 전일 자유 일정으로 편성했고, 동부·남부·북부 투어 및 해양 스포츠 등 선택형 일정과 2시간 스파 3회, 나이트 투어, 짐바란 씨푸드 포함 선택형 석식 등 허니문 맞춤형 특전도 함께 제공한다.

고객 편의를 위한 서비스도 강화했다. 전문 상담원과의 지정 시간 전화 상담 서비스를 통해 고객이 원하는 시간에 상담받을 수 있으며, 여행 후 후기를 작성한 고객을 대상으로 스타벅스 기프티콘을 증정하는 이벤트도 진행한다.





모두투어 관계자는 "허니문 셀렉션은 실제 판매 데이터와 고객 반응을 바탕으로 신혼부부에게 많이 선택된 구성을 중심으로 큐레이션한 기획전"이라며 "앞으로도 허니문을 시작으로 고객의 라이프 스테이지 변화에 맞춘 여행 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

