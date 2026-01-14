LG전자, 美 모터트렌드 'SDV 이노베이터 어워즈' 2년 연속 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차량용 디스플레이, SDV용 인터페이스로

김경락 상무, 선구자 부문 수상

'벤더블 무빙 디스플레이' 기술 개발

필요할 때만 화면을 대형으로 펴는 '샤이테크'

SDV서 AIDV까지 모빌리티 혁신

LG전자는 글로벌 자동차 미디어 '모터트렌드'가 주관하는 '2026 SDV 이노베이터 어워즈'에서 2년 연속 수상하며 미래 모빌리티 솔루션 분야의 차별화된 기술력을 인정받았다고 14일 밝혔다.

LG전자가 글로벌 자동차 미디어 ‘모터트렌드’가 주관하는 ‘2026 SDV 이노베이터 어워즈’를 2년 연속 수상하며, 미래 모빌리티 솔루션 분야의 차별화된 기술력을 인정받았다. LG전자 모델이 차량용 디스플레이 솔루션을 시연하고 있다. LG전자

모터트렌드는 1949년 설립된 미국 최대 자동차 전문 미디어 그룹이다. 자동차 업계에서 그 권위를 인정받는 '올해의 자동차' 상을 비롯해 다양한 시상식들을 주관하며 시장에서 영향력을 발휘하고 있다.

LG전자가 수상한 SDV 이노베이터 어워즈는 소프트웨어 중심 차량(SDV) 분야의 혁신을 이끌어 온 인물에게 주어지는 상이다. 시상은 올해 4회째를 맞았다.

김경락 LG전자 VS사업본부 디스플레이개발리더 상무는 이번 시상식에서 '선구자' 부분을 수상했다. 차량용 디스플레이를 단순한 표시 장치를 넘어 소프트웨어 중심 차량의 핵심인 지능형 인터페이스로 발전시킨 점이 높은 평가를 받았다. 지난해에는 SDV 관련 자동차 산업 트렌드를 리드하는 '리더' 부문에서 은석현 VS사업본부장(사장)이 상을 받았다.

이번 수상의 주된 배경으론 '벤더블 무빙 디스플레이'를 통해 구현한 '샤이테크'가 지목된다. 사용하지 않을 때는 화면 아랫부분을 뒤로 접어 가리고 디스플레이가 필요할 때는 펼쳐서 대형 화면으로 활용하는 기술이다. 차량 내 디자인 완성도와 기능을 동시에 만족하는 이 디스플레이는 향후 양산되는 프리미엄 완성차에 탑재될 예정이다.

이와 더불어 LG전자는 광학 기술 기반의 차세대 디스플레이 분야의 혁신을 가속화할 방침이다. 전면유리에 블랙 스크린 없이 고휘도 영상을 구현하는 '와이드 호버 스크린', 운전자의 시선에 따라 초점 조절이 되는 '초경량 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD)' 등이 대표적이다.

LG전자는 SDV에서 AIDV까지 전장 기술 혁신을 통해 미래 모빌리티 솔루션 분야를 주도해 나가려 한다. 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서도 최신 AIDV 기술을 공개했다. 전면유리에 투명 OLED 디스플레이를 적용해 운전석 전체로 인터페이스를 확장한 '디스플레이 솔루션', 운전석과 조수석에 비전 AI를 적용해 시선에 따라 안전과 편의를 위한 다양한 정보를 제공하는 '비전 솔루션', AI 큐레이션으로 뒷좌석에서 콘텐츠, 영상 통화, 번역 등 상황에 맞는 서비스를 제공하는 '엔터테인먼트 솔루션'을 선보였다. 완성차 고객사를 대상으로 차량용 온디바이스 AI 솔루션인 'AI 캐빈 플랫폼'도 소개했다.

LG전자는 SDV 전환을 위한 솔루션인 'LG 알파웨어'를 통해 차량용 인포테인먼트(IVI)?디스플레이?소프트웨어와 텔레매틱스, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 등 SDV 핵심 역량도 강화해왔다. LG 알파웨어는 '플레이웨어'와 '메타웨어', '비전웨어' 등으로 구성돼 있다. 플레이웨어는 고화질?고음질 콘텐츠 경험을 제공하는 차량용 엔터테인먼트 솔루션이다. 메타웨어는 AR/MR 기술로 길 안내, 도로 위 위험요소 등 운전자에게 유용한 정보를 몰입감 있게 전달한다. 비전웨어는 AI 알고리즘과 카메라 센서 등을 통해 탑승자의 행동을 분석해 사고를 방지하는 인캐빈 센싱과 차선 이탈 방지 등으로 주행을 돕는다.

또 LG전자는 차량용 웹OS 콘텐츠 플랫폼(ACP)을 상용 전기차에 최초로 적용하며 차량을 '바퀴 달린 생활공간'으로 만드는 LG전자의 미래 모빌리티 비전을 현실화했다. ACP는 LG전자 독자 스마트 TV 플랫폼 웹OS가 제공하는 다양한 고객경험을 차량 내부로 확장한 것으로 LG채널 등 다양한 프리미엄 콘텐츠를 제공해 고객에게 한층 차별화된 모빌리티 경험을 선사한다.





은석현 LG전자 VS사업본부장(사장)은 "주변 환경과 탑승자 상태를 실시간으로 분석해 더욱 안전하고 편리한 이동 경험을 제공함으로써 SDV를 넘어 AIDV 시대를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

