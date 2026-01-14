[비트코인 지금]가상자산 수익률 1043% 인증한 사람이 있다?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상자산 거래소 코인원이 자사 커뮤니티 데이터를 통해 '수익률 1043% 투자자'의 존재를 공개해 눈길을 끌고 있다. 해당 투자자는 약 100억원에 가까운 수익을 거둔 것으로 나타났다.

AD

코인원은 14일 '2025 코인원 이야기'를 공개했다. 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지 코인원 커뮤니티의 고객 활동 데이터를 분석한 내용이다. 투자자들의 실제 인증 사례를 바탕으로 한 통계다.

가장 눈길을 끈 대목은 커뮤니티 역대 최고 수익 인증 사례다. 한 고객은 가상자산 '쑨(SOON)' 투자로 약 97억7140만원의 수익을 거둔 것으로 나타났다. 수익률은 1043%에 달한다. 코인원 커뮤니티 역대 1위 수익금 인증이다.

지난해 코인원 커뮤니티에서 가장 많이 언급된 종목은 엑스알피(XRP)였다. XRP 태그 게시글은 1만9755개로 전체의 12.8%를 차지했다. 특히 XRP 관련 인증 게시글 가운데 매수 인증 비중은 82%로 매도 인증(18%)을 크게 웃돌았다. 수익 인증글 역시 67%로 손실 인증글(33%)보다 2배 이상 많았다.

투자 규모는 비교적 소액 투자자가 중심이었다. 지난해 거래내역 인증 게시글 3만2102건 가운데 100만원 미만 소액 투자 인증이 93%(2만9877건)를 차지했다. 고수익 사례가 화제를 모았지만, 실제 커뮤니티 참여는 소액 투자자들이 주도하고 있다는 분석이다.

한편 코인원에서 가장 많은 가상자산을 보유한 '큰손' 고객은 비트코인(BTC) 단일 종목으로만 약 382억원 규모의 자산을 보유하고 있는 것으로 집계됐다.

코인원 커뮤니티는 국내 거래소 가운데 유일한 가상자산 전용 커뮤니티 서비스다. 지난해 매일 출석한 고객 수는 4452명으로, 전년(2935명) 대비 두 배 가까이 늘었다.





AD

코인원 커뮤니티 담당자는 "지난해 고객들의 활발한 참여로 다양한 투자 사례와 데이터가 축적됐다"며 "2026년에도 건강한 가상자산 투자 문화를 만들기 위한 정보와 콘텐츠를 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>