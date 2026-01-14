김동연, 윤석열 사형 구형에 "당연한 귀결"

김동연 경기도지사가 특검의 윤석열 전 대통령 사형 구형에 대해 당연한 귀결이라고 밝혔다.

김동연 지사는 13일 밤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "마침내 내란 우두머리 윤석열에게 사형이 구형됐다"며 "대한민국 역사상 최악의 민주주의 파괴범에게 법정 최고형 구형은 당연한 귀결"이라고 말했다.

이어 "재판부의 신속하고 단호한 판결이 남았다"며 "정의는 반드시 실현되어야 한다"고 덧붙였다.

AD

앞서 조은석 내란 특별검사팀은 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 결심 공판에서 이같이 선고해 달라고 재판부에 요청했다.





AD

박억수 특검보는 "비상계엄 사태는 헌법 수호 및 국민 자유 증진에 대한 책무를 저버리고 국가 안전과 국민 생존을 본질적으로 침해한 것으로 목적, 수단, 실행 양태를 볼 때 반국가 활동의 성격을 갖는다"며 "윤 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분으로 지적한 반국가세력이 누구였는지 명확하게 드러났다"고 비판했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>