김동연 "광명 목감교 2028년까지 왕복4차선 완공"

김동연 경기도지사가 광명시 목감교 확장공사를 2028년까지 완공하겠다고 약속했다.

김동연 지사는 13일 광명시 목감교 확장공사 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검하고, 지역 주민들의 의견을 청취했다.

김 지사는 "지금 목감교 폭이 7m인데 앞으로 폭 23m 왕복 4차선이 된다"며 "지금은 없는 인도교까지 같이 설치돼 광명시민들의 교통편의가 아주 획기적으로 좋아질 것으로 믿는다"고 말했다.

이어 "목감교 확장은 그동안 우여곡절이 많았지만 이번에 잘 해결이 돼 연내에 설계를 마치고 28년까지 완공하도록 노력하겠다"면서 "목감교 건너 (구로구와) 교통 문제 협의까지 경기도가 같이 해결하겠다"고 덧붙였다.

목감교는 1984년 준공된 왕복 2차로 교량으로, 광명시와 서울 구로구를 연결하는 핵심 생활 교통축이다. 현재도 출퇴근 시간대 교통량 증가로 정체가 반복되고 있으며, 차로 수와 교량 구조가 교통수요를 충분히 감당하지 못해 주민 불편이 지속돼 왔다.

광명시는 광명뉴타운 입주가 본격화될 경우 교통 혼잡이 더욱 확산될 것으로 보고 목감교 왕복 4차로 확장과 교량 재가설, 인근 평면교차로 개선 등 공사를 추진해 왔다.

김동연 경기도지사가 13일 광명시 교통개선 간담회에 참석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

그러나 목감교가 행정 경계를 넘는 광역 교통시설이라는 특성상, 서울 구로구와의 사업비 분담 문제로 협의가 지연되며 사업 추진에 어려움을 겪어 왔다.

경기도는 이러한 구조적인 문제를 해소하기 위해 약 20억 원의 도비 지원을 검토하고, 광명시와 서울시 간 협의를 중재하는 역할에 나섰다.





목감교 확장 공사가 완료되면 광명뉴타운 삼거리부터 구로구 현대아파트 삼거리까지 이어지는 광명 서북부 이동이 편리해지고, 교차로 병목 현상이 완화돼 출퇴근 여건과 통행 안전성이 함께 개선될 것으로 기대된다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

