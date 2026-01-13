정정훈 캠코 사장 "대부업계 상위 30개 중 12개만 새도약기금 가입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정정훈 캠코 사장 연합뉴스

취약 차주의 채무를 탕감해주는 새도약기금에 대부업체의 가입이 저조한 것으로 나타났다. 정부는 연말까지 주요 대부업체들이 새도약기금에 전부 가입할 수 있도록 계속 설득할 계획이다.

정정훈 한국자산관리공사(캠코) 사장은 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 금융위원회 업무보고에서 "대부분의 대부업체 채권은 상위 30개사가 가지고 있는데 올해 초 기준 12개 회사만 새도약기금에 가입했다"고 설명했다.

정 사장은 "대부업권의 경우 은행이나 카드사와 달리 가지고 있는 연체 채권이 회사 자산의 전부일수도 있고 영업의 전부에 가깝다"며 "자신들의 중요한 자산을 넘겨야 하니까 (새도약기금 가입에) 어려움이 있다"고 말했다.

그러면서 "여러가지 어려움을 저희가 완화할 수 있도록 필요한 시기에 인수도 같이 해주고, 인센티브도 줘서 연말까지 대부분의 대부업체가 새도약기금에 가입할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.





한편 캠코는 7년 이상 연체된 5000만원 이하의 채무를 조정해 주는 새도약기금 운영을 위해 정부 예산 4000억원을 확보하고 이 중 금융권이 3674억원을 기여했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

