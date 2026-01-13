광주시 도심 홍보매체 38곳, 소상공인에 무료 개방

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도시철도 2호선 공사 피해 상가 우선 선정

전광판·빛고을TV 등 도심 홍보매체 무료 활용

광주광역시가 소상공인과 비영리단체를 대상으로 시가 운영하는 홍보 매체를 무료 개방한다. 도시철도 2호선 공사로 영업 피해를 본 상가가 우선 지원 대상이다.

광주시는 '2026년 상반기 광주시 홍보 매체 이용사업' 참여자를 오는 2월 10일까지 공모한다고 13일 밝혔다. 선정된 업체나 단체는 시가 보유한 홍보 매체를 무료로 이용할 수 있다.

광주시가 운영하는 시내 전광판에 소상공인 홍보 콘텐츠가 송출되고 있다. ‘2026년 상반기 홍보매체 이용사업’을 통해 선정된 소상공인과 단체는 시 전광판과 빛고을TV 등을 무료로 활용할 수 있다. 광주시 제공

AD

이 사업은 지역 소상공인과 비영리단체의 홍보비 부담을 줄이고 공익적 홍보활동을 지원하기 위해 마련됐다. '광주광역시 홍보 매체 이용 조례'에 근거해 추진된다.

활용 가능한 매체는 ▲전광판 3곳 ▲빛고을 TV 27곳 ▲시청사 엘리베이터 8곳 등 모두 38곳이다. 주요 교차로와 광주종합버스터미널 등 유동 인구가 많은 장소에 설치돼 있다.

이번 공모에서는 도시철도 2호선 1단계 공사로 불편과 영업 손실을 입은 상가를 우선 선정할 계획이다.

대상은 광주시에 본점이나 주된 사무소를 둔 법인·단체, 비영리 법인·단체, 중소기업기본법 시행령에 따른 소기업 등이다. 광주시는 공익성, 지역경제 기여도, 시민 공감도를 기준으로 심사해 총 16곳을 선정한다.

선정된 업체나 단체는 3월부터 5월까지 약 3개월 동안 홍보 매체를 이용할 수 있다. 홍보 콘텐츠는 30초 이내 동영상이나 카드 뉴스 형태로 제작해야 한다. 특정 종교·정당 홍보, 허위·과장 광고 등은 제외된다.

신청서는 광주시 누리집에서 내려받아 작성한 뒤 전자우편으로 제출하면 된다. 광주시는 하반기 이용자 공모를 8월 중 진행할 예정이다.





AD

박광석 광주시 대변인은 "홍보 매체 이용사업을 통해 소상공인과 비영리단체의 홍보 부담을 덜고, 시민에게 필요한 정보가 확산되도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>