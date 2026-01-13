시흥시, 장애학생 70명에 교내활동비 지원…23일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초·중·고생에 시간당 1만7270원 지급

장애인평생학습강사·활동가 과정도 모집

경기도 시흥시는 관내 초·중·고등학교에 다니는 장애 학생을 대상으로 교내활동 지원사업 대상자를 오는 23일까지 모집한다.

2022년부터 시행하고 있는 이 사업은 장애 특성이나 돌봄 여건 등으로 교육활동에 어려움을 겪는 장애 학생의 평등한 교육권을 보장하기 위해 지원급여를 제공하는 것이다.

지원 대상은 관내 초·중·고등학교에 재학 중인 장애인활동지원 수급자로 총 70명을 선발한다. 초등학교 입학생, 특수학교 재학생, 순회학급 학생은 지원 대상에서 제외된다.

대상자는 행동 평정, 돌봄 인력 배치 등을 고려해 상위 점수순으로 선정한다. 선정된 학생에는 학기가 시작하는 3월부터 12월까지 시간당 1만7270원의 교내 활동지원 급여를 제공한다. 지원 시간은 ▲초등학생 월 60시간 ▲중·고등학생 월 120시간이다.

희망자는 신분증을 지참해 주소지 관할 동 행정복지센터를 방문해서 신청하면 된다. 자세한 사항은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판을 참고하거나, 시흥시 장애인복지과로 문의하면 안내받을 수 있다.

시는 이와 함께 오는 23일까지 '장애인 평생학습 전문강사 및 활동가 양성과정' 수강생을 모집한다. 이 과정은 장애인 평생학습 현장의 전문성을 높이고, 장애 유형과 학습 특성을 고려한 맞춤형 학습 서비스를 제공할 인적 자원을 발굴하기 위한 것이다.

올해는 전문 교육기관인 '한국장애인평생교육연구소'와 연계해 '장애인평생교육강사 2급' 자격증 취득 과정으로 운영한다.

모집 인원은 장애인 평생학습 전문 강사 40명과 장애인 평생학습 활동가 10명이다. 전문 강사는 신청 마감일까지 시흥시 강사은행에 등록된 강사가 신청할 수 있다. 활동가는 장애인 평생학습에 관심 있는 시흥시민이면 누구나 지원할 수 있다.

교육 과정은 장애 인권 감수성을 함양하는 이론부터 현장 실무까지 아우르는 총 10개 과정으로 구성됐다. 수강료는 무료다.

교육은 시흥ABC행복학습타운 상상관에서 다음 달 2일부터 27일까지 평일 야간에 운영한다. 시는 과정을 수료하고 자격을 취득한 강사와 활동가들에게 보조강사 파견 및 실습 연계 등의 기회를 제공할 예정이다.





희망자는 온라인 플랫폼 '시흥교육캠퍼스 쏙(SSOC)'을 통해 신청하면 된다. 자세한 사항은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판을 참고하거나 시흥시 평생학습과로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

