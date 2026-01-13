카카오뱅크, 18일 새벽 시스템 점검…체크·미니카드 일시중단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

카카오뱅크가 오는 17일 오후 11시50분부터 18일 오전 7시까지 카드시스템 업데이트에 따른 점검을 진행한다.

이번 점검을 통해 시스템 최적화, 전산 장비 업그레이드 및 교체 등 카드시스템 업데이트 작업이 이뤄진다. 작업이 진행되는 새벽 시간 동안에는 체크카드 및 미니(mini)카드를 이용한 금융거래 전반이 일시적으로 중단된다.

구체적으로 제한되는 업무는 ▲체크/미니 카드 발급 및 해지 ▲국내 및 해외 온·오프라인 결제(결제 취소 포함) ▲자동화기기(CD/ATM) 입출금 ▲카드 이용 정지 및 분실 신고 ▲미니카드 티머니 서비스(충전 등) ▲고객센터를 통한 카드 관련 상담 및 업무 처리 등이다.

다만 체크카드 '후불 교통카드' 기능은 점검 시간 중에도 정상적으로 이용할 수 있다. 또한 제휴 신용카드인 '카카오뱅크 줍줍 신한카드'의 모든 서비스는 정상 운영된다.

작업 진행 상황에 따라 실제 종료 시점은 다소 변경될 수 있다. 점검 관련 상세 내용은 카카오뱅크 공지사항을 통해 확인할 수 있다.





AD

카카오뱅크는 이번 점검 진행 과정은 물론, 업데이트 완료 이후 발생할 수 있는 비상 상황에 대비해 전 과정에 걸쳐 '집중 모니터링 체계'를 가동한다. 점검 이후 서비스 이용 중 불편이 발생할 경우 앱 내 고객센터를 통해 접수하거나 대표번호로 문의하면 된다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>