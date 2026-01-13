서울,건축디자인 혁신사업 추가 선정…K-건축 혁신 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어반 플라타너스 등 추가 선정

건폐율 완화·사업추진 자문 혜

서울시는 종로구 효제동 관광숙박시설 '어반 플라타너스'와 서초구 양재동 복합개발사업 '네오플랫폼'을 도시건축디자인 혁신사업 대상지로 추가 선정했다고 13일 밝혔다.

도시건축디자인 혁신사업은 창의적이고 혁신적인 건축디자인을 적용하는 건축물에 용적률·건폐율 완화와 신속 행정 지원, 사업추진 자문 등 혜택을 주는 사업이다. 이번에 추가된 2곳을 포함해 총 20곳에서 추진되고 있다.

종로구 '어반 플라타너스' 예상도. 서울시 제공

어반 플라타너스는 도심 속 단절돼 있던 저층부 공간을 목(木)구조의 열린 공간으로 새롭게 구성하고, 한국적 곡선을 현대적인 건축 구조로 재해석한 것이 특징이다. 저층부에는 이벤트 광장 등 시민 공유시설을 조성해 도심 속 휴식과 여유를 누릴 수 있는 공간으로 탈바꿈할 예정이다.

네오 플랫폼은 AI 특구 핵심 거점으로, 첨단기술과 자연이 어우러진 입체복합 도시를 구현하는 데 방점을 뒀다. 저층부는 AI와 관련된 각종 전시·체험 공간이 상시 운영되며, 메인 타워 최상층에는 서울 전역을 한눈에 조망할 수 있는 정원형 실내전망대가 들어설 계획이다.

서초구 '네오플랫폼' 예상도. 서울시 제공

시는 도시건축디자인 혁신사업을 활성화하기 위해 올해부터 사업절차를 간편하고 신속하게 개선하고, 시민 공간 공공성은 확실히 확보하는 등 제도를 개선하기로 했다. 연 1~2회 공모방식을 수시 접수로 전환해 민간사업자가 자체 사업 일정에 맞춰 유연하게 참여하도록 했다.

또한 세부 운영기준을 배포해 사업 단계별 고려사항을 미리 안내하고 사업의 예측 가능성을 높였다. 시공 과정에서 설계 의도가 훼손되는 것을 막기 위해 설계자가 공사 전 과정에 참여하는 '설계 의도 구현' 적용도 확대한다.





김용학 서울시 미래공간기획관은 "민간의 창의적인 제안이 언제든 정책에 반영될 수 있도록 참여 문턱은 낮추고 혁신적인 디자인이 유지될 수 있도록 공공성 관리는 더욱 강화하겠다"며 "시민들이 일상에서 감성적이고 창의적인 공간을 누릴 수 있는 '공간 복지'를 실현하고, 서울을 세계적인 'K-건축 전시장'으로 만들어 가겠다"라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

