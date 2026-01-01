美·대만, 무역 합의 임박…관세 15% 인하·TSMC 대미 투자 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NYT·블룸버그 보도…이르면 이달 타결

도널드 트럼프 미국 행정부가 대만에 부과한 상호관세를 15%로 인하하는 대신, 미국 내 반도체 설비 투자를 대폭 확대하는 내용을 골자로 한 무역협상을 조만간 타결할 것으로 전해졌다.

12일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그 등 현지 언론은 복수의 소식통을 인용해 미국과 대만이 이 같은 내용을 골자로 한 무역 협상 논의를 최종 단계에서 진행 중이라고 보도했다.

NYT에 따르면 미국은 대만에 적용해 온 상호관세율을 기존 20%에서 한국, 일본과 동일한 수준인 15%로 인하할 방침이다. 이에 대한 반대급부로 대만은 세계 최대 반도체 위탁생산업체인 TSMC의 대미 투자 확대를 약속한 것으로 전해졌다. 신문은 TSMC가 미국 애리조나에 반도체 공장 5곳을 추가로 건설하기로 했다고 전했다. 이는 미국 내 설비 투자 규모를 현재 계획 대비 약 두 배로 늘리는 것이다.

이번 투자 계획은 TSMC가 이미 발표한 최대 1650억달러 규모의 대미 투자 계획에 더해지는 것이다. TSMC는 앞서 애리조나에 반도체 공장 6곳과 패키징 시설 2곳을 건설하겠다고 밝힌 바 있다.

이 같은 합의는 이르면 이달 중 공식 타결될 가능성이 있는 것으로 알려졌다. 다만 대만이 약속한 대미 투자 규모와 조건의 세부 내용은 아직 공개되지 않았다.





앞서 한국과 일본은 각각 3500억달러와 5500억달러 규모의 대미 투자를 약속하는 조건으로 미국과 상호관세 인하에 합의했다. 한국의 경우 기업 투자와는 별도로, 총 3500억달러 가운데 2200억달러를 향후 10년간 미국 정부가 지정하는 분야에 현금 투자하기로 한 바 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

