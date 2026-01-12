中, 日 기업 희토류 수출 제한 보도에 "해당 조치는 합법적"

中 외교당국 "국가 안보와 이익 위한 것"

중국이 일본 기업을 상대로 희토류 수출을 제한한다는 보도가 나온 가운데 중국 외교당국이 "합법적"인 조치라는 입장을 밝혔다.

시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

마오닝 중국 외교부 대변인은 12일 정례 브리핑에서 중국이 일본 기업을 상대로 민수용 용도를 포함한 희토류 수출 심사를 중단했다는 등의 외신 보도가 최근 나온 것과 관련해 "구체적인 상황은 주관 부문에 문의하기를 권한다"면서도 "내가 말하고 싶은 것은 중국이 법규에 따라 취한 해당 조치는 완전히 정당하고 합리적이며 합법적이라는 점"이라고 말했다.

마오 대변인은 "중국이 이중 용도 물자(군용과 민수용으로 활용 가능한 물자)의 대일 수출 통제를 강화한 것은 국가 안보와 이익을 수호하고 확산 방지 등 국제 의무를 이행하기 위한 것"이라며 "핵심 광물의 글로벌 산업망, 공급망 안정과 안전을 지키는 중국 입장에는 변함이 없다"고 설명했다. 또 "우리는 각국이 이를 위해 건설적인 역할을 발휘할 책임이 있다고 생각한다"고 했다.





앞서 미국 월스트리트저널(WSJ)은 중국이 일본에 군사 목적의 이중 용도 수출을 금지한다고 밝힌 지난 6일 이후 일본 기업을 상대로 중희토류와 자석 등의 수출을 제한하기 시작했다고 보도한 바 있다. 일본으로 향하는 희토류 수출 허가 신청 심사가 중단됐다는 내용도 담았다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

