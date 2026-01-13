"올해 전세·매매 동반 상승" 전문가 전망 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①'2026 부동산 시장 대전망' 설문조사…"올해 전세대란 닥칠 것"
②1월 금리 동결 전망…"부동산·환율, 금융안정 불안 요인 지속"
③주요 시중은행 전세대출 잔액 금감…서울 아파트 전세난 심화 영향
MARKET INDEX
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감
○파월 형사 기소 가능성에 장 초반 하락 후 상승 전환
○월가 "행정부, 결국 긴장 완화 위한 출구 모색" 전망
TOP 3 NEWS
■ [2026전망] "입주절벽 올해 절정"…전세든 매매든 다 오른다 [부동산AtoZ]
○전세 불안 원인 1위 "누적된 입주 물량 부족"
○매매가 91.7% 상승 점쳐…'전세와 매매 동반 상승'
■ [금통위poll]①전원 "1월 금리동결"… 올해 전망 갈렸다 '2.50% vs 2.25%'
○여전한 외환 및 부동산 시장 불안이 동결 요인
○"올해 한 번 더 내린다" vs "연내 동결한다" 팽팽
■ 씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소
○대출 규제와 전세난 겹쳐
○월세화 가속 비판에 정부도 고심
그래픽 뉴스 : [사모대출 개화]① 은행 공백 파고든 사모대출… 韓 시장도 열린다
○은행 기업대출 규제 강화로 美 사모대출 확대
○블랙스톤·아폴로·KKR 등 대출 〉 PE투자
○국민연금 등 해외 사모대출 출자 늘려와
돈이 되는 法
■ 권도형에 '사법 추방' 명령… 이르면 2030년 한국 올수도
○형기 절반 복역 후 한국 추방…2030년 전후 전망
○피해자·피해액 방대해 배상 명령은 제외
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011214444847426
■ 여러 병원 운영 곧장 위법 아닌 이유
○탈법적 악용 정황 추가 입증돼야 위반 성립
○대법원, 법리 오해 지적하며 원심 파기 환송
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011214460163126
■ "국외 특허를 국내 사용 땐 과세"
○특허 등록지가 아닌 실제 사용 여부가 기준
○대법원, 법리 오해 지적하며 원심 파기환송
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011214470271020
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
06:00 수출가격 (YoY) (12월)
06:00 수입물가지수 (YoY) (12월)
삼성스팩13호 코스닥 청약, 확정 공모가 2000원
○해외
01:00 독일 부바 발즈의 연설
02:30 미국 FOMC 위원 볼스틱 연설
03:00 미국 10년물 국채 입찰
03:00 미국 3년물 국채 입찰
22:30 미국 소비자물가지수 (MoM) (12월)
22:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)
지금 뜨는 뉴스
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
