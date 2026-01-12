한병도, 송언석 만나 "새 술 담으려면 내란 과감히 청산해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한병도 신임 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표 예방

송언석 "2차 특검에 국민 피로…통일교·공천뇌물 특검"

한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 12일 송언석 국민의힘 원내대표를 만나 '내란 세력' 청산 필요성을 강조하며 오는 15일 본회의에서 2차 종합 특검법을 처리하자고 촉구했다.

한병도 더불어민주당 신임 원내대표(오른쪽)가 12일 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표와 만나 이야기를 나누고 있다. 2026.1.12. 김현민 기자

한 원내대표는 이날 국회에서 송 원내대표를 예방해 "새 술을 새 부대에 담기 위해서는 잘못된 과거와의 단절을 통해 헌 부대를 과감하게 청산할 필요가 있다"며 "우리 사회에서 청산해야 할 과제는 바로 내란"이라고 말했다. 송 원내대표는 전날 한 원내대표의 선출 직후 "'새 술은 새 부대에 담는다'고 하는데, 달리 말하면 '새 부대에는 새 술을' 담아야 한다"고 한 바 있다.

이어 "장동혁 국민의힘 대표도 불법 비상계엄에 대해 사과한 만큼 오는 15일로 예정된 본회의에서 2차 종합특검법이 처리될 수 있도록 협조해주셨으면 한다"고 거듭 촉구했다.

한 원내대표는 "정치적 쟁점이 있더라도 국민들 먹고사는 문제에 대해선 여야 차이가 있을 수 없다"며 "이 문제에 대해서는 항시 머리를 맞대고 양당이 우선해 처리하는 원칙을 견지하면 좋겠다"고 강조했다.

이어 "송 원내대표와 열린 자세로 대화하고 타협하고 노력하겠다"며 "여야가 원내를 운영하다 보면 합의가 진척되기도 하고 갈등으로 치닫기도 하는데 이럴 때 항시 머리를 맞대자"고 덧붙였다.

송 원내대표는 민주당이 추진하는 2차 종합 특검을 철회할 것을 거듭 요청했다. 그는 "정청래 민주당 대표가 연초부터 2차 종합 특검법을 빨리 단독으로라도 처리해야 한다고 말했다"며 "더이상 국민의 피로를 높이지 말고 민생 쪽으로 방향을 선회하면 좋겠다"고 말했다.

앞서 민주당에 제안한 '2특검 2국정조사(통일교·공천뇌물 특검, 무안사고·항소포기 국정조사)' 도입 필요성도 재차 강조했다. 그는 "통일교 특검법, 대장동 항소 포기 및 국민 개인정보 보호를 위한 국정조사도 (필요하다)"며 "강선우·김병기 민주당 의원이 포함된 공천 뇌물 관련 특검법이 필요하다고 계속 얘기하고 있는데 아직 민주당에서 반응이 없다. 한 원내대표가 그 부분에 대해 전향적으로 입장을 내주면 좋겠다"고 당부했다.





양당 원내대표는 비공개 회동에서 2차 종합 특검과 통일교·신천지 특검, 공천 비리 특검 등에 대해 의견을 나눴지만 이견을 좁히지 못했다. 한 원내대표는 비공개 회동 직후 기자들과 만나 "아직 서로 자기주장만 하고 결론은 내지 못했다"며 "앞으로 천준호 민주당 원내운영수석부대표가 야당 원내수석부대표와 바로 협상하자고 해 조만간 연락해 논의를 바로 시작하겠다"고 했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

