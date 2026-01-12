대전교육청, 초등학교 예비소집 미응소 아동 917명...소재·안전 파악 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미응소 사유...취학면제·유예 신청, 전출 예정, 해외출국 등 대부분 차지



소재 확인되지 않아 후속 조치 진행 중인 아동 7명

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

AD

대전교육청이 지난 5일부터 6일까지 이틀간 관내 초등학교에서 실시한 예비소집에 미 응소한 아동 917명에 대해 소재 및 안전 파악에 나섰다.

대전 관내 각 학교가 지난 9일 기준 미 응소 아동 917명에 대해 행정복지센터 등 유관기관과 협력해 유선 연락, 가정방문, 출입국사실 확인 등 다양한 방법을 통해 소재·안전 여부를 확인한 결과 미 응소 사유는 취학면제·유예 신청, 전출 예정, 해외 출국 등이 대부분을 차지했다.

학교의 지속적인 노력에도 불구하고 소재가 확인되지 않아 후속 조치를 진행 중인 아동은 7명으로 파악됐다. 이 중 해외 출국으로 인해 국내에서 보호자 연락이나 가정방문이 어려운 4명은 관계기관에 수사 의뢰했으며, 그 외 3명에 대해서도 우선 가정방문을 통한 보호자 면담 및 학교 내교 요청 등을 순차적으로 실시하고 있다.

해당 절차에도 불구하고 아동의 소재·안전이 확인되지 않을 경우 즉시 수사 의뢰를 진행할 계획이다.





AD

대전시교육청 관계자는 "현재 학교에서는 미취학 아동들의 신속한 소재·안전 확인을 위해 적극적으로 노력하고 있다"며 오는 3월 3일 입학기일까지 경찰서 등 유관기관과 협조체제를 유지해 모든 미취학 아동의 소재와 안전을 확인하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>