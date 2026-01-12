배기철 대구행복진흥원 이사장 "시민이 변화 체감할 수 있도록 서비스 고도화 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구행복진흥사회서비스원(이사장 배기철)은 지난해 조직과 사업 운영 전반을 점검하고 체계를 정비한데 이어, 2026년에는 시민이 직접 변화를 체감할 수 있는 사회서비스 고도화를 단계적으로 추진한다고 12일 밝혔다.

대구행복진흥원은 조직과 서비스 추진 구조, 내부 관리 체계를 지속적으로 개선하며 관리 절차를 명확히 하고 현장 대응력을 강화해왔다. 이러한 안정화 노력은 국내외 기관에서도 주목받고 있으며, 통합을 앞둔 타 지역 공공기관과 일본 오키나와현 의회 관계자들이 방문해 운영 방식과 관리 체계를 살펴가기도 했다.

대구행복진흥원 전경

AD

특히 기관과 기관장의 운영 지표도 개선됐다. 2023년 대비 기관은 1단계, 기관장은 2단계 상승을 기록하며, 운영 체계와 사업 추진 과정이 점차 안정화되고 있음을 보여줬다.

이 같은 기반 위에서, 대구행복진흥원은 평생교육, 청소년·청년, 여성 등 대상별 사회서비스의 실효성과 시민 체감도를 높이기 위한 고도화 전략을 마련했다.

평생교육 분야에서는 대구시민대학을 중심으로 AI·디지털 역량 강화, 인문교양, 실용 중심 강좌 등 시민 수요를 반영한 평생학습 프로그램을 확대하고, 앞으로는 학습자 특성에 맞춘 맞춤형 콘텐츠와 운영 체계를 강화할 계획이다.

청소년·청년 분야에서는 지역사회와 협력해 '찾아가는 대구행복서비스'를 운영하고, 청년센터 운영을 포함한 다양한 맞춤형 프로그램을 통해 현장 참여를 확대하며 지원 체계를 강화했다. 이를 바탕으로 정책 대상자의 접근성과 체감도를 높이는 방향으로 사업을 정교화할 예정이다.

희망마을 생활인 관리 체계도 고도화해 건강·안전·일상 지원과 권리 보장을 강화하고, 직원 역량과 운영 절차를 개선해 보다 체계적이고 안정적인 서비스를 제공할 계획이다.

육아 분야에서는 기존 육아종합지원센터와 시청어린이집 운영에 이어 와글와글아이세상과 대구어린이세상까지 운영 범위를 확대했다. 시설별 맞춤형 프로그램과 서비스 운영 체계를 정비해 안전과 돌봄 품질을 높이고, 아이와 가족이 체감할 수 있는 맞춤형 지원을 제공할 예정이다.

또한 SNS를 통한 시민 소통을 강화하고, 현장의 의견과 시민 목소리가 사업 기획과 운영 과정에 보다 충실히 반영될 수 있도록 지속적으로 개선할 계획이다.





AD

배기철 대구행복진흥원 이사장은 "취임 이후 조직과 사업 운영의 안정화와 효율적 관리를 위해 체계적인 개선과 점검을 지속해 왔다"며, "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 사회서비스 제공을 위해 현장 중심의 운영과 맞춤형 지원 체계 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>