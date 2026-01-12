기보, UKF와 글로벌 스타트업 육성 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 유망 기업 발굴 및 투자유치 지원

기술보증기금은 10일(현지시간) 미국 캘리포니아에서 개최된 'UKF 82 스타트업 서밋 2026' 현장에서 미주한인창업자연합(UKF)과 '글로벌 K-스타트업 발굴·육성 및 투자연계 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 기보가 미국 실리콘밸리 지점 개소를 계기로 미국 창업·투자 생태계와의 연계를 강화하고, UKF와 협력해 국내 기술 중소기업의 글로벌 진출과 투자 유치를 위한 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

김종호 기보 이사장(왼쪽에서 두번째), 이기하 UKF 대표(왼쪽에서 세번째)를 포함한 협약참석자들이 10일(현지시간) 미국 캘리포니아에서 개최된 'UKF 82 스타트업 서밋 2026' 현장에서 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금

UKF는 실리콘밸리를 중심으로 한인 창업자와 투자자 등 약 1500명 규모의 회원 네트워크를 보유한 비영리단체로, 2024년 설립 이후 국내 스타트업의 미국 진출과 글로벌 확산을 지원하고 있다.

협약에 따라 양 기관은 ▲국내 유망 중소기업 발굴 ▲미국 투자자·액셀러레이터 연계를 통한 투자유치 지원 ▲현지 진출기업 대상 창업·기술·사업화·투자 분야 멘토링 및 정보교류 ▲세미나·포럼 등 공동 행사 개최를 포함해 다양한 분야에서 협업을 추진한다. 국내 스타트업의 미국 시장 진출을 체계적으로 지원하고, 이들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 협력을 강화해 나갈 계획이다.





김종호 기보 이사장은 "이번 협약은 국내 기술기업이 미국 창업·투자 생태계에 보다 원활하게 진입할 수 있는 실질적인 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "기보는 앞으로도 글로벌 네트워크와의 전략적 협업을 확대해 국내 중소기업의 해외 진출을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

