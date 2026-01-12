교보문고, 미술 주제 북토크 '겨울 예술살롱' 개최

23일 30일 두 차례 북토크
교보문고는 2026년 새해를 맞아 예술 분야 독자를 위한 북토크 프로그램 '예술과의 특별한 만남-겨울 예술살롱'을 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 예술 분야를 순차적으로 조명하는 연간 기획의 첫 시리즈로, 겨울 시즌에는 '미술'을 주제로 독자와 저자가 직접 만나는 자리로 마련됐다.
북토크는 오는 23일과 30일 두 차례에 걸쳐 교보문고 워켄드홀에서 진행되며, 회차당 최대 70명이 참여할 수 있다. 첫 강연에서는 '그림 읽는 밤'의 이소영 작가와 '세계 일주 미술 여행'의 오그림 작가가 '그림이 선명해지는 나만의 감상법'을 주제로 이야기를 나눈다. 이어 30일에는 '미술관을 빌려드립니다: 이탈리아 편'의 이지안·이정우 작가가 참여해 이탈리아 미술관을 중심으로 예술과 역사, 문화가 축적되는 과정을 소개할 예정이다.
교보문고는 이번 '겨울 예술살롱'을 시작으로 봄에는 '클래식', 여름에는 '영화'를 주제로 한 계절별 예술 북토크 시리즈를 순차적으로 선보일 계획이다.
서믿음 기자
