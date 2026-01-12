신선고·코리아IDC, '차세대 고효율·모듈형 데이터센터' 구축 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

친환경 콜드체인 솔루션 기업 신선고가 서버 호스팅 및 데이터센터(IDC) 운영 전문 브랜드 코리아IDC와 차세대 데이터센터 시장 진출에 나선다고 12일 밝혔다.

이성훈 신선고 대표(왼쪽)와 박오찬 코리아IDC 대표가 지난 8일 진행된 '고효율 Edge(에지) 데이터센터 구축 및 실증을 위한 업무협약(MOU)' 체결 후 기념사진을 찍고 있다. 신선고

지난 8일 두 회사는 이 같은 내용의 '고효율 Edge(에지) 데이터센터 구축 및 실증을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 핵심은 신선고가 자체 개발한 '모듈식 냉각 솔루션' 기술을 데이터센터 인프라에 적용하는 것이다.

이번에 개발되는 'Edge 데이터센터'는 도심 속 자투리 공간이나 건물 내부 등 어디든 설치 가능한 소형 모듈식으로 제작된다. 자율주행, 스마트팩토리 등 즉각적인 데이터 처리가 필요한 환경에 필수적인 인프라로 주목받는다.

신선고는 LG전자 사내벤처 출신 기업이다. 냉장고 설계 기술을 응용해 서버 랙을 소규모 그룹 단위로 냉각하는 '모듈식 냉각 솔루션'을 개발·적용한다. 건물 전체를 냉방하는 기존 데이터센터 방식 대비 전력 소모를 획기적으로 줄일 수 있는 기술이다. 코리아IDC는 20년 이상의 서버 운영 노하우를 기반으로 시스템 구축, 네트워크 연동 및 실제 운영 환경에서의 성능 검증 등을 맡는다.

향후 두 회사는 5MW급 엣지 데이터센터 기술검증 프로젝트를 공동으로 추진하고, 다양한 규모의 친환경 데이터센터 모델을 상용화해 국내외 글로벌 첨단 데이터센터 시장을 공략할 계획이다.





이성훈 신선고 대표는 "우리가 보유한 모듈식 단열기술의 본질은 '효율적인 온도 제어'"라며 "코리아IDC와 협력해 냉각 솔루션이 물류를 넘어 정보기술(IT) 인프라 산업의 탄소 중립을 실현하는 핵심 기술이 될 것이란 점을 증명하겠다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

