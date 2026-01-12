광주시, 창업 투자펀드 1조원 확대…초기부터 G-유니콘까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

투자 확대·기술 실증·해외진출 연계

예비-초기-도약-G유니콘 성장 사다리 구축

광주광역시가 창업기업 투자를 확대한다. 광주시는 현재 6,900억원 규모로 운용 중인 창업·투자 펀드를 단계적으로 1조원 규모까지 확대해, 예비창업부터 글로벌 유니콘 단계까지 이어지는 창업 성장 체계를 고도화할 계획이다.

광주시는 스테이지, 창업기업 성장지원센터, 스타트업 복합허브센터 등 창업 기반시설을 축으로 한 '창업 삼각 벨트' 구축 성과를 바탕으로 투자 활성화와 기술 실증, 해외 진출 지원을 강화한다고 12일 밝혔다.

현재 운영 중인 창업·투자 펀드는 6,900억원 규모다. 광주시는 이를 단계적으로 1조원까지 확대해 창업기업이 자본 부담 없이 기술 개발과 신산업 분야에 도전할 수 있는 환경을 조성한다. 올해는 창업 초기기업과 성장단계기업을 대상으로 신규 펀드 2개를 추가 조성한다. 초기기업을 위한 시장 진입 지원 펀드, 기술 고도화와 사업 확장을 위한 성장 투자 펀드다.

광주시는 창업기업 생애주기에 맞춰 '예비-초기-도약-지(G)유니콘'으로 이어지는 창업 성장 사다리를 체계화한다. 예비창업자 50명, 초기창업기업 30개사, 도약기 기업 33개사, 지(G)-유니콘 5개사를 단계별로 지원한다. 지(G)-유니콘 기업에는 기술 고도화와 해외 진출, 대규모 투자 유치를 연계한 집중 육성 프로그램을 운영한다. 인공지능(AI)과 딥테크 분야 창업기업 20개사도 신규 선정한다.

기술 실증 생태계도 강화한다. 자율형·시민체감형·솔루션형 실증 프로그램을 통해 창업기업 기술을 실제 환경에서 검증하고 사업화로 연결한다. 공공기관·병원·대학·공기업과 연계한 실증과제를 확대하고, 공공기관 혁신기술 실증 수요조사는 이달까지 마무리한다.

광주시는 올해 총 3,130억원 규모의 중소기업 육성자금을 운용한다. 경영안정자금 2,700억원, 구조고도화자금 400억원, 수출진흥자금 30억원이다. 해외시장개척단 파견, 전시·박람회 참가 지원 등 해외 판로 개척 지원도 병행한다.





오영걸 광주시 경제창업국장은 "유망 창업기업이 광주에서 태어나 검증과 성장을 거쳐 세계 시장으로 도약하는 선순환 창업 생태계를 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

